Herhangi bir şey, nasıl yapılır? 🔎🔧🔬⏳

15'e kadar ağır ağır sayılmalı

Öyle musluğun başına geçip, şip-şak suya sabuna dokunmak, sağlıklı ve olması gereken bir el yıkama değil. Eller sabunlanırken en az 15'e kadar ağır ağır sayılması gerekiyor ki eller acele olarak yıkanmış olmasın.



Bol su ve sabun

Bol su ve sabunla bilekleri de içine alacak şekilde avuç içi, parmak araları, parmak uçları ve özellikle tırnak diplerinin iyice temizlenecek şekilde ellerin yıkanması gerekiyor. Önce elimizi bileklerimizle birlikte ıslatmalı, ardından sabunla ovalama işlemine başlamalı. Bu esnada sudan tasarruf için musluk kapatılmalı.

El sırtlarına önem verilmeli

Çoğumuzun düştüğü bir hata, ellerimizde sadece avuç içlerimizin ve parmaklarımızın kirlendiğini sanmak! Oysa el yıkarken ellerimizin sırtını da çok iyi yıkamak gerekiyor. El sırtları diğer elin avucu ile iyice ovulmalı.



Elinizi nemli bırakmayın

Elinizi yıkadınız ama doğru yıkama kuralları henüz tamamlanmadı. Çünkü 'kendisi kurur' diye beklemek egzama ve mantar gibi bazı cilt hastalıklarına davetiye çıkarabiliyor.

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