Herhangi bir şey, nasıl yapılır? 🔎🔧🔬⏳
Modern dünyayı oluşturan birbirinden farklı ürünlerin nasıl yapıldığını keşfetmeye hazır mısın? Eller nasıl yıkanmalı? Okuma hızı tespiti nasıl yapılır? Filtre kahve nasıl demlenir? Koronavirüsten nasıl korunabiliriz? 'Nasıl Yapılır?' isimli yeni serimizde okuyucularımıza herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını göstermeye çalışıyoruz.
Giriş Tarihi: 15.04.2020
23:35
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
09:43
EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?
Koronavirüse karşı evde kolayca hazırlayabileceğimiz iki farklı yöntem bulunmaktadır. İşte ilk dezenfektanın hazırlanışı. Bütün malzemeleri bir aktarda bulup evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
1 tatlı kaşığı boraks
2 çorba kaşığı beyaz sirke 2 bardak sıcak su ½ çay kaşığı lavanta yağı 3 damla çay ağacı yağı
Boraks zararsız ama etkili bir temizleyici. Hepsini bir kaba koyup toz olanlar eriyinceye kadar karıştırmak gerekiyor. Püskürtmeli bir şişede uzun süre saklamak mümkün. Cam yüzeyler hariç temizlenmek istenen yerlere püskürtülüp arkasından kurulamak yeterli.
Koronavirüs diğer salgınlardan ne kadar tehlikeli?
2. Yöntem
170 ml temiz su
2 kaşığı doğal aloe vera jel 20 damla limon yağı 10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı 10 okaliptus yağı 10 damla karanfil tomurcuğu yağı
Kapaklı bir şişeye suyu ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine yağları damlatın ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işlemi jelin kıvamı açısından önemli. Antibakteriyel jel kullanıma hazır. İster küçük şişelere doldurup yanınızda taşıyın, isterseniz evde tutun ama unutmayın, virüsler ve bakteriler en çok ellerden bulaşır.
15'e kadar ağır ağır sayılmalı
Öyle musluğun başına geçip, şip-şak suya sabuna dokunmak, sağlıklı ve olması gereken bir el yıkama değil. Eller sabunlanırken en az 15'e kadar ağır ağır sayılması gerekiyor ki eller acele olarak yıkanmış olmasın.
Bol su ve sabun
Bol su ve sabunla bilekleri de içine alacak şekilde avuç içi, parmak araları, parmak uçları ve özellikle tırnak diplerinin iyice temizlenecek şekilde ellerin yıkanması gerekiyor. Önce elimizi bileklerimizle birlikte ıslatmalı, ardından sabunla ovalama işlemine başlamalı. Bu esnada sudan tasarruf için musluk kapatılmalı.
El sırtlarına önem verilmeli
Çoğumuzun düştüğü bir hata, ellerimizde sadece avuç içlerimizin ve parmaklarımızın kirlendiğini sanmak! Oysa el yıkarken ellerimizin sırtını da çok iyi yıkamak gerekiyor. El sırtları diğer elin avucu ile iyice ovulmalı.
Elinizi nemli bırakmayın
Elinizi yıkadınız ama doğru yıkama kuralları henüz tamamlanmadı. Çünkü 'kendisi kurur' diye beklemek egzama ve mantar gibi bazı cilt hastalıklarına davetiye çıkarabiliyor.
Enfeksiyon hastalıklarından korunma yolları nelerdir?
İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI NASIL KULLANILIR?
İki faktörlü kimlik doğrulaması, bir güvenlik özelliğidir. İki faktörlü kimlik doğrulamasını kurduysanız, birisi tanınmayan bir cihazdan uygulamaya her erişmeye çalıştığında sizden özel bir giriş kodu girmeniz veya
bu girişi onaylamanız istenir.
İki Faktörlü Güvenlik doğrulaması nasıl yapılır?
İnstagram: Ayarlar kısmında bulunan 'Gizlilik ve Güvenlik' sekmesine girin. Burada bulunan 'İki Faktörlü Kimlik Doğrulama' seçeneğine tıkladığınız zaman önünüze SMS ya da uygulama şeklinde seçenek gelecektir.
Google: Google'da her oturum açışınızda şifrenizi her zaman olduğu gibi girersiniz. İkinci adım, kısa mesaj, sesli çağrı veya mobil uygulamamız aracılığıyla telefonunuza bir kod gönderilecek. Bir Güvenlik Anahtarınız varsa bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına onu takabilirsiniz.
Twitter: 'Ayarlar ve Gizlilik' kısmında bulunan güvenlik sekmesindeki 'Giriş Onayı' seçeneğini etkinleştirin.
Facebook: 'Ayarlar ve Gizlilik' kısmında bulunan Güvenlik sekmesindeki 'Giriş Onayı' seçeneğini etkinleştirin. Ardından iki faktörlü kimlik doğrulaması kullan kısmına inin ve Düzenle'ye tıklayın. Eklemek istediğiniz kimlik doğrulama yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin. Son olarak, kimlik doğrulama yöntemini seçip açtıktan sonra etkinleştire tıklayın.
Sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR?
Filtre kahve, neredeyse tüm marketlerde hazır olarak satılır. Bunun yanı sıra filtre kahveyi aktardan satın almak ya da kahve makinesiyle çekirdekleri çektirerek elde etmek de mümkündür.
Demlik ile demleme
Eğer filtre kahve hazırlamak için kullanacağınız ürünün tercihini french press'ten yana kullandıysanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor:
Kalın öğütülmüş 17 gram kadar kahveyi demliğin içine koyun.
Ardından 95 ml'lik suyu üzerine ilave edin.
French press'in kapağını kapatın.
Bu şekilde 5 dakika kadar bekledikten sonra kapağı aşağıya doğru bastırın.
SOSYAL İZOLASYON NASIL YAPILIR?
Sosyal izolasyon, kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Sosyal izolasyon, grip ve tüberküloz gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasını yavaşlatmak, izlemek ve sonunda durdurmak için okul, festival ve toplu taşıma araçlarının kapanışları gibi geniş önlemleri tanımlamak için kullanılan
bir halk sağlığı stratejisidir.
Koronavirüs hakkında doğru bilinen 10 yanlış
Mümkün olan her koşulda 1 metre kuralına uyacağız. Hasta olduğundan kuşkulandığımız kişilerde mesafeyi 1.5-2 metre yapmaya çalışacağız.
Hasta olduğumuzdan kuşkulanıyor isek, tanı kesinleşene kadar izolasyon meselesini maksimum ölçüde ciddiye alacak, evden çıkmayacağız. Ev halkını korumak için Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yayımladığı tavsiyelere harfiyen uyacağız.
14 Gün Kuralı nedir?