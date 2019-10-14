Sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
Sosyal medya çoğu insan için hayatının odak noktalarından birisi. Bu uygulamalara üye olurken girdiğimiz bilgiler, düzenli olarak yaptığımız paylaşımlar aslında zannettiğimizden daha önemli. Yapılan araştırmalara göre Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında neredeyse günün büyük bir kısmını harcıyoruz. Peki, güvenliğiniz için sosyal medyada hangi bilgileri kesinlikle paylaşmamanız gerekiyor? Sosyal medyada güvenlik nasıl sağlanır?
Giriş Tarihi: 14.10.2019
13:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
10:26
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma programlarının başında gelen WhatsApp kullanıcılarına kötü haber geldi. WhatsApp'ta yeni tehlike ortaya çıktı! GIF'lere dikkat edin. Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fark edilen yeni bir güvenlik açığı kullanıcıları tehdit ediyor. Kötü niyetli kullanıcıların GIF dosyalarını kullanarak kurbanların telefonlarına erişim hakkı kazanabildiği ortaya çıktı.
ERİŞİM HAKKI KAZANMA
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fark edilen yeni bir güvenlik açığı kullanıcıları tehdit ediyor. Kötü niyetli kullanıcıların GIF dosyalarını kullanarak kurbanların telefonlarına erişim hakkı kazanabildiği ortaya çıktı.
Son dönemde WhatsApp'ı gözüne kestiren hackerlar, kurbanlarının telefonlarına girebilmek için yeni yöntemler arıyor. Son olarak WhatsApp'ın yeni hizmetlerinden biri olan GIF özelliğini kullanmaya başlayan hackerlar, kullanıcıların zararlı içerik barındıran GIF'leri telefonlarına indirmesiyle erişim hakkı kazanıyor.
E-POSTA ADRESİ ALIRKEN ÖZEN GÖSTERİN
E-posta adresinizin ismini doğru seçmeye özen gösterin. Lakap, anlaşılmayan ve gizemli isimlerden uzak durun. Çünkü yüz yüze iletişimde ilk izlenim ne kadar önemliyse, yazılı iletişimde de aynı öneme sahip. Bu yüzden isim ve soy isminizden oluşan hesaplar kullanmaya özen gösterin.
İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI NASIL KULLANILIR?
İki faktörlü kimlik doğrulaması, bir güvenlik özelliğidir. İki faktörlü kimlik doğrulamasını kurduysanız, birisi tanınmayan bir cihazdan uygulamaya her erişmeye çalıştığında sizden özel bir giriş kodu girmeniz veya
bu girişi onaylamanız istenir.
İki Faktörlü Güvenlik doğrulaması nasıl yapılır?
İnstagram: Ayarlar kısmında bulunan 'Gizlilik ve Güvenlik' sekmesine girin. Burada bulunan 'İki Faktörlü Kimlik Doğrulama' seçeneğine tıkladığınız zaman önünüze SMS ya da uygulama şeklinde seçenek gelecektir.
Google: Google'da her oturum açışınızda şifrenizi her zaman olduğu gibi girersiniz. İkinci adım, kısa mesaj, sesli çağrı veya mobil uygulamamız aracılığıyla telefonunuza bir kod gönderilecek. Bir Güvenlik Anahtarınız varsa bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına onu takabilirsiniz.
Twitter: 'Ayarlar ve Gizlilik' kısmında bulunan güvenlik sekmesindeki 'Giriş Onayı' seçeneğini etkinleştirin.
Facebook: 'Ayarlar ve Gizlilik' kısmında bulunan Güvenlik sekmesindeki 'Giriş Onayı' seçeneğini etkinleştirin. Ardından iki faktörlü kimlik doğrulaması kullan kısmına inin ve Düzenle'ye tıklayın. Eklemek istediğiniz kimlik doğrulama yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin. Son olarak, kimlik doğrulama yöntemini seçip açtıktan sonra etkinleştire tıklayın.
FOTOĞRAF PAYLAŞIRKEN DİKKATLİ OLUN
Kullanıcılar çoğu zaman sosyal medyayı depo amaçlı kullanıyor. Kötü niyetli insanların özel bilgilerinize ulaşmaması için sosyal medyaya kişisel fotoğraflarınızı aktarmaktan kaçının. Özellikle bu konuda çocuklarınızı bilinçlendirin, 13 yaşın altındaki çocuğunuzun sosyal medya kullanmasına izin vermeyin.
HER ERİŞİM İZNİNE ONAY VERMEYİN
Sosyal medya hesaplarıyla başka sitelere üye olmak oldukça popüler ve kolay. Facebook, Twitter ve Google+ gibi kişisel hesaplarınızı kullanarak, daha önce giriş yapmadığınız bir siteye saniyeler içinde kayıt olabiliyorsunuz.
Mobil uygulamaların çoğu yükleme sırasında kişisel bilgileriniz, telefon rehberine ve sosyal ağlara erişim konusunda izin istiyor. Bu izinlere asla izin vermeyin.