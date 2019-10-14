Sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

İki faktörlü kimlik doğrulaması, bir güvenlik özelliğidir. İki faktörlü kimlik doğrulamasını kurduysanız, birisi tanınmayan bir cihazdan uygulamaya her erişmeye çalıştığında sizden özel bir giriş kodu girmeniz veya bu girişi onaylamanız istenir.

İki Faktörlü Güvenlik doğrulaması nasıl yapılır?

İnstagram: Ayarlar kısmında bulunan 'Gizlilik ve Güvenlik' sekmesine girin. Burada bulunan 'İki Faktörlü Kimlik Doğrulama' seçeneğine tıkladığınız zaman önünüze SMS ya da uygulama şeklinde seçenek gelecektir.

Google: Google'da her oturum açışınızda şifrenizi her zaman olduğu gibi girersiniz. İkinci adım, kısa mesaj, sesli çağrı veya mobil uygulamamız aracılığıyla telefonunuza bir kod gönderilecek. Bir Güvenlik Anahtarınız varsa bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına onu takabilirsiniz.

Twitter: 'Ayarlar ve Gizlilik' kısmında bulunan güvenlik sekmesindeki 'Giriş Onayı' seçeneğini etkinleştirin.

Facebook: 'Ayarlar ve Gizlilik' kısmında bulunan Güvenlik sekmesindeki 'Giriş Onayı' seçeneğini etkinleştirin. Ardından iki faktörlü kimlik doğrulaması kullan kısmına inin ve Düzenle'ye tıklayın. Eklemek istediğiniz kimlik doğrulama yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin. Son olarak, kimlik doğrulama yöntemini seçip açtıktan sonra etkinleştire tıklayın.