Farkında olmadan içinde bulunduğumuz 12 psikolojik eğilim

Bir insanın bir fikir veya düşünceye girişmesinin ardından karşılaştığı tüm bilgi ve olayları farkında olmadan bu düşünce ve fikirlerini desteklemek için kullanması zaafıdır.

Örneğin telefonla birini arıyorsunuz ve açmıyor. Birkaç deneme daha yaptığınız halde kendisine ulaşamadığınızda içinizi "Ya bir şey olduysa?" korkusu kaplıyor. Bu düşünceye kendinizi kaptırdığınız anda, olay ile alakalı her şey sizi bu düşünceyi desteklemeye itecektir.