Farkında olmadan içinde bulunduğumuz 12 psikolojik eğilim
Telefonla birini arayıp ona ulaşamadığınızda yaşadığınız o "Ya bir şey olduysa?" korkusunun hangi zaaftan kaynaklandığını biliyor musunuz? Peki ya evden, iş ortamınızdan ve çevrenizden koşarak uzaklaşmak istediğinizde buna sebep olan psikolojik eğilimi? Ya da çoğu zaman yanlışlıkla otizm teşhisi konan çocuklarda aslında Prosopagnosia denilen bir hastalığın bulunduğunu? Fikriyat olarak, farkında olmadan içinde bulunduğumuz 12 psikolojik eğilimi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 03.08.2019
15:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
14:56
Bir insanın bir fikir veya düşünceye girişmesinin ardından karşılaştığı tüm bilgi ve olayları farkında olmadan bu düşünce ve fikirlerini desteklemek için kullanması zaafıdır.
Örneğin telefonla birini arıyorsunuz ve açmıyor. Birkaç deneme daha yaptığınız halde kendisine ulaşamadığınızda içinizi
"Ya bir şey olduysa?" korkusu kaplıyor. Bu düşünceye kendinizi kaptırdığınız anda, olay ile alakalı her şey sizi bu düşünceyi desteklemeye itecektir.
Normalde zevk alınan durumlardan zevk alamama, yaşam zevkinin kaybolması hali.
Haz yitimi olarak da bilinen rahatsızlık depresyonlarda oldukça fazla görünmektedir.
İçeriği barındıran bellektir. Olayın ne zaman, hangi şartlar altında ve hangi olayları takiben gerçekleştiği bilgilerini barındırır.
Episodik anılar, belli bir zaman ve mekânda gerçekleşirler, çünkü söz konusu olay –kesin olarak- yalnızca bir kere gerçekleşir. Bu bellek türü ağırlıklı olarak kadınlarda bulunmaktadır.
Tüm duygularımız aslında beynimizin salgıladığı kimyasallar olan hormonlar aracılığıyla hissedilir. Beyin bir hormonu çok fazla salgıladığında aynı nikotin ya da uyuşturucu maddeler gibi bu duygu kimyasalına bağımlı hale gelir.
Sürekli mutsuzsanız, beyniniz mutsuzluk hissi sırasında salgıladığı hormonlara bağımlı hale gelmiş olabilir. Böyle bir durumda iseniz beyninizin bu hormonlara olan ihtiyacını karşılamak için bilinçaltınız siz hiç farkında olmasanız bile sizi sürekli mutsuz olmaya sevk edecek durumlara sürükleyecektir.
Mesela sabah erken kalksanız bile bir türlü evden çıkamayacak ve işe gittiğinizde patronunuzdan azar işiterek mutsuz duruma geleceksiniz. Yani beyniniz sizi, siz hiç fark etmeden bir şekilde geç kalmaya zorlayacak. Bir duyguyu fazlasıyla yaşamaya başladıysanız o duyguya bağımlı olma yönünde ilerliyor olabilirsiniz.
Yüzleri tanımada, ayırt etmede ve hatırlamada olağanüstü performans sergileyen insanlara verilen unvan. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar çeşitlenmekte ve elde edilen veriler gün geçtikçe artmakta.
Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen en alakasız kişilerin bile yüzünü hatırlayabiliyor musunuz? Yan rolde oynayan bir kişiyi başka bir filmde görüp de tanıdığınızda ve bunu dile getirdiğinizde insanlar afallıyor mu? Çok kısa süre gördüğünüz birini aylar sonra hatırlıyor musunuz? O halde Super Recognise olabilirsiniz.