Çiğ sarımsak neye iyi gelir ve faydaları nelerdir? Sarımsak tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Sarımsak, binlerce yıl tıbbi amaçla kullanıldı. Tam bir şifa kaynağı olan sarımsağım besin değeri oldukça yüksektir. Mutfakların vazgeçilmez bitkilerinden biri olan sarımsak, birçok hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. A, C, P ve B grubu vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum, selenyum, çinko, fosfor ve demir mineralleri açısından son derece zengindir. Peki, sarımsağın faydaları nelerdir, nasıl kullanır? Sarımsağın faydaları nedir? Sarımsak nasıl tüketilmeli? Sarımsağın saça, cilde faydası nedir? Sarımsak hangi hastalıklara iyi gelir? Sarımsağın yan etkisi var mıdır? Sarımsak tansiyonu yükseltir mi? Gelin, sarımsak hakkında bilgilere daha yakından bakalım.