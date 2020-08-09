Çiğ sarımsak neye iyi gelir ve faydaları nelerdir? Sarımsak tüketirken dikkat edilmesi gerekenler
Sarımsak binlerce yıl mutfaklarda ve tıbbi amaçlı kullanılan şifa deposu bitkidir. Çeşitli vitamin ve mineralleri barındıran sarımsak birçok hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. İlaç, şampuan, krem gibi ürünlerin içerisinde de bulunur. Peki, sarımsağın faydaları nelerdir, nasıl kullanır? Sarımsağın faydaları nedir? Sarımsak nasıl tüketilmeli? Sarımsağın saça, cilde faydası nedir? Sarımsak hangi hastalıklara iyi gelir? Sarımsak tansiyonu düşürür mi? Sarımsağın zararları nelerdir?
Giriş Tarihi: 09.08.2020
14:51
Sarımsak, binlerce yıl tıbbi amaçla kullanıldı. Tam bir şifa kaynağı olan sarımsağım besin değeri oldukça yüksektir. Mutfakların vazgeçilmez bitkilerinden biri olan sarımsak, birçok hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. A, C, P ve B grubu vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum, selenyum, çinko, fosfor ve demir mineralleri açısından son derece zengindir. Peki, sarımsağın faydaları nelerdir, nasıl kullanır? Sarımsağın faydaları nedir? Sarımsak nasıl tüketilmeli? Sarımsağın saça, cilde faydası nedir? Sarımsak hangi hastalıklara iyi gelir? Sarımsağın yan etkisi var mıdır? Sarımsak tansiyonu yükseltir mi? Gelin, sarımsak hakkında bilgilere daha yakından bakalım.
Sarımsak bakteri, mantar ve virüsleri yok etme kapasitesi yapılan araştırmalarla da doğrulandı. Çiğ tüketildiğinde içeriğindeki bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücre onarımını kolaylaştırarak kansere karşı korur. Fakat aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor.
Güçlü bir antibiyotik özelliği bulunan sarımsağa sofrada her gün iki diş yer vermek çok faydalıdır. Enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Doğal ilaç olarak kullanılan sarımsak kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer.
Mutfaktaki mucizevi doğal antibiyotikler
✅Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir.
✅Kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarını önler.
✅Kolesterol düzeyini düşürür.
✅Yüksek tansiyonu düşürür.
✅Kalp kaslarını güçlendirir.
✅Diş ağrısına iyi gelir.
✅Mantar tedavisine iyi gelir.
✅Vücutta oluşan yara ve çıbanları yok eder.
✅Güçlü bir antibiyoktik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
✅Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer.
✅Kansere yakalanma riskini azaltır.
✅Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır.
✅Alzheimer hastalığına iyi gelir.
✅Kan şekeri seviyesini düşürür.
✅Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer.
✅Kandaki kolesterol düzeyini düşürür.
✅Yüksek tansiyonu düşürür.
✅Bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürür.
✅Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir.
✅İdrar söktürücü özelliği vardır.