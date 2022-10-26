Çağın Gerekliliği: Geri Dönüşüm
İnsanlığın yıllar içinde yükselen refah düzeyi sonrası her alanda konfor isteği arttı. Rahatlık isteği, kullan-at ürünleri de beraberinde getirdi. İnternetle birlikte gelişen kolay erişim imkanları, tüketim çılgınlığına neden olarak çağımızda geri dönüşümü zorunlu bir hale getirdi. Peki, geri dönüşüm hayatımıza nasıl etki ediyor?
Giriş Tarihi: 26.10.2022
14:31
▶ Dünyada artan nüfus sonrasında hayat, teknolojinin de gelişmesiyle farklılaştı. Yaşam koşullarının iyileşmesiyle insanların refah düzeyi yükseldi ve
alım gücü çoğaldı.
▶ Konfor isteği, hızla değişen moda algısı ve internetle yapılan kolay alışveriş, tüketim çılgınlığına neden oldu. Tüm bunların sonucunda artan talep hızla üretilen ürünler, kullanıp atılan eşyalar
doğurmaktadır. kaynak israfını
↪
ABD'de her yıl 32 milyar teneke içecek kutusu çöpe atılıyor. Bu miktarla dünyadaki tüm ticari uçakların üretilebileceğini biliyor muydunuz?
10 kavram ile tüketim kültürü
▶ Atılan her şey, aynı zamanda büyük bir çöp yığına dönüşerek
Bu nokta doğa ve insan sağlığı için en önemli etken geri dönüşümdür. Temel amaç, oluşan bu kirliliği önlemekle birlikte kaynak israfına engel olmaktır. hava, su ve toprak kirliliğine sebep olur ve doğaya zarar verir.
Geri dönüşüm nedir?
▶ eski eşya ve atılmaya hazır malzemeleri toplayıp Geri dönüşüm, Burada izlenen yol ise atık malzemelerin toplanması, işlenmesi veya yeni ürünlere dönüştürülerek dolaşıma koyulmasıdır. tekrar kullanılacak hale getirmektir.
Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi ve terimler
Geri dönüşüm çeşitleri
▶ Geri dönüşüm dahili ve harici olarak iki şekilde gerçekleşir.
, kullanılan bir maddeden arta kalan parçaların ya da kullanılan maddelerin dönüştürülerek tekrar kullanımı şeklindedir. Dahili geri dönüşüm
↪
Bu kullanıma örnek olarak bakır boru imalatını verebiliriz. İşlem sırasında boru uçları ve süslemeler atık olarak kalır, malzeme yeniden eritilir ve imalatta kullanılır.
▶
ise yıpranmış veya modası geçmiş bir üründen malzemelerin geri kazanılmasıdır. Dış geri dönüşüm
↪
Dış geri dönüşüme en güzel örneği ise kağıtları verebiliriz. Eski gazete ve dergiler yeniden hamur haline getirilmek için toplanır ve birtakım işlemler sonucunda yeni kağıt ürünlerine dönüştürülür.
Geri dönüşüme kazandırılan malzemeler
▶ Geri dönüştürülen malzemeler
demir ve çelik hurdaları, alüminyum kutular, cam şişeler, kağıt, ahşap ve plastiklerdir.
▶ Bu malzemelerin hammaddelerini, doğada çözünmesi çok zor olan petrol, doğalgaz, kömür gibi maddeler oluşturur.
↪
Hammaddesi petrol olan plastik, çözündükçe daha küçük parçalara (makroplastik, mikroplastik ve nanoplastik) ayrılarak yiyecek ve soluma gibi yollarla canlılar tarafından tüketilir.
Plastik atıkların çevreye verdiği korkunç zararlar
Geri dönüşüm malzemeleri nasıl toplanır?
Atık malzemeler birkaç şekilde toplanır.
▶ Tüketiciler tarafından ayrıştırılıp getirilen
geri alım merkezleri
↪
Çeşitli geri dönüşüm şirketleri kurulmuştur. Bu şirketler tamamen atıklar üzerinde çalışmaktadır. Fazla miktarda kağıt, hurda, ambalaj atıkları alınarak imha edilmekte ya da geri dönüştürülmektedir.
▶ Tüketicilerin ev ve işyerlerinde ayırdığı atık malzemeleri depolayabilecekleri
bırakma merkezleri
↪
Artık neredeyse her belediyenin hizmeti olan atık giysi toplama kutusu, bayat ekmek kutuları bu merkezlere örnek olarak verilebilir.
▶ Ayrıştırmadan atılan ürünleri ayrıştırıp
toplayan geri dönüşüm toplayıcıları
↪
Mesleki olarak bir tanımlaması olmayan kağıt toplayıcıları kağıt, cam, metal gibi geri dönüştürülebilir ürünleri çöplerden toplayarak atık depolarına satan ve böylelikle geçimlerini sağlayan insanlardır. Atık depoları daha büyük toplayıcılar geri dönüşüm fabrikalarına satış yaparak geri dönüşüm sürecinde aracı rolünü üstlenir.
İslam çevre bilinci hakkında bize ne söyler?