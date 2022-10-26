Çağın Gerekliliği: Geri Dönüşüm

▶ Dünyada artan nüfus sonrasında hayat, teknolojinin de gelişmesiyle farklılaştı. Yaşam koşullarının iyileşmesiyle insanların refah düzeyi yükseldi ve alım gücü çoğaldı.

▶ Konfor isteği, hızla değişen moda algısı ve internetle yapılan kolay alışveriş, tüketim çılgınlığına neden oldu. Tüm bunların sonucunda artan talep hızla üretilen ürünler, kullanıp atılan eşyalar kaynak israfını doğurmaktadır.

↪ ABD'de her yıl 32 milyar teneke içecek kutusu çöpe atılıyor. Bu miktarla dünyadaki tüm ticari uçakların üretilebileceğini biliyor muydunuz?

10 kavram ile tüketim kültürü