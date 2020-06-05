İslam çevre bilinci hakkında bize ne söyler?

Yüce Allah'ın küçücük bir parçadan en büyüğüne kadar her şeyi bir düzen ve nizam içerisinde yarattığı kâinatı korumak bir kulluk görevidir. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur: "Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah'ın mahlûkâtından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur."