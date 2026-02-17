Burgazada’da mutlaka görülmesi gereken yerler
Renkli köşkleri ve denize çıkan sokaklarıyla kendine hayran bırakan bir yer, Burgazada... İstanbul adalarının ikincisi olan Burgazada'yı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, sakin olması. Bu hususiyetiyle ön plana çıkıyor ve ziyaretçiler tarafından daha tercih edilebilir hale geliyor. Peki, Burgazada'da gezilmesi ve görülmesi yerler nereler? Sizler için "Burgazada rotası" hazırladık, keyifli okumalar.
🔹 Yaz aylarında İstanbul'un sıcağından ve kaosundan kaçış noktası olarak görülen yerlerden biri şüphesiz adalardır. Evet, buralar pek çok kişi tarafından tercih ediliyor fakat bu da yığılmalara sebep oluyor.
🔹 Biliyorsunuz adalar ilçesinde; Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada olmak üzere toplamda dört ada bulunuyor. Bu adalar arasında en sakini ikinci sıradaki Burgazada seçildi.
🔹 Biz de "Gerçekten o kadar sakin mi?" sorusunu kendimize sorduktan sonra sizler için yola koyulduk. Öncelikle şunu belirmemiz gerekiyor, adalar ilçesinde bulunan her adaya gezmek için genişçe vakit ayırmak şart.
🔹 Burgazada, diğer adalara göre daha iç kısımda kalıyor. Bunu için bindiğiniz vapurun Burgazada'ya uğrayıp uğramadığını mutlaka teyit edin.
🔹 Gelelim ulaşım konusuna. Eminönü, Bostancı veya Kadıköy'deki Adalar vapuruna binerek ikinci ada olan Burgazada'ya ulaşıyoruz. Görülmesi gereken çok yer var bu yüzden hemen gezimize başlıyoruz.
🔹 Bizi, masmavi deniz ve rengarenk çiçeklerle bezeli bir toprak parçası karşılıyor. İlk dikkatimizi çeken Sait Faik Abasıyanık'ın heykeli oluyor. Onun sözlerine, fotoğraflarına ve adına adanın her noktasında rastlayabilirsiniz.
SAİT FAİK ABASIYANIK'IN "ALEMDAĞDA VAR BİR YILAN" ESERİNDEN ALINTILAR
🔹 Adada ilk durağımız Sait Faik Abasıyanık Müzesi oluyor tabii. Buradaki gözlemlerimizi paylaşmadan önce ada ile bütünleşen yazarımızın hayatına bir göz atalım.
🔹 Sait Faik, 20 Kasım 1906'da Adapazarı'nda dünyaya gelir ve ilköğrenimini Adapazarı Rehber-i Terakki Mektebi'nde yapar. Başarılı bir eğitim hayatı yaşayan Abasıyanık, bir dönem Türkçe öğretmenliği görevinde bulunur. O, yaşamını annesiyle beraber Şişli'de Bulgar Çarşısı'ndaki bir apartmanda ve Burgazada'daki köşkünde sürdürür.
🔹 Şiire, İstanbul Sultanisi'ndeki öğrencilik yıllarında; öyküye ise Bursa'daki öğrencilik dönemlerinde merak salar ve başlar. Zamanla harmanlanan betimleri ve pişen kalemi onu, Çehov tarzı durum öykücülüğünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi yapar.
🔹 Hikayede konu ve olay akışını neredeyse tamamen ortadan kaldıran yazar aynı zamanda İstanbul öykücülüğü de yapmıştır. Sait Faik Abasıyanık'ın en bilinen eserleri; Semaver, Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan ve Şahmerdan'dır.