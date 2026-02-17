Aklı Ayraç İçine Almak: Teoman Duralı’nın Duygu Dünyası
Yayınlanma Tarihi: 17.02.2026 12:15
Türk düşünce dünyasının müstesna isimlerinden biri olan Teoman Duralı'nın zihin dünyasından süzülen bu satırlar; akıl hanesinden yola çıkıp gönül limanına varan bir hakikat yolculuğuna davettir. Yaşamın fırtınalarını, felsefe ile şiirin kesiştiği o esrarengiz denizi ve insanın 'kendine dönmekten korkmadığı' o ıssız coğrafyayı bir kaşif titizliğiyle tarayan kitabı; şiir ve hatıra türünden eserdir. "Deniz ve Kaşiflik" isimli kitapta Duralı; dürüstlüğü vicdanın en büyük ödülü, aşkı ise ışığa duyulan ezelî bir iştiyak olarak tanımlıyor. Her satırı birer 'deniz' olan bu seçki, kendi iç dünyasının derinliklerine açılmaya cesaret eden her okuru, maneviyatın serin sularında bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
1/20
◾
Ya Rabb koru "ben"i o kara öfkeden
Ağır hüzünden hele hele aşktan.
TEOMAN DURALI
Size "yalnız olmadığınızı" hatırlatacak Kur'an-ı Kerim'den 20 hayat dersi
5/20
◾
Güzelliğin pınarı maneviyâttadır.
TEOMAN DURALI