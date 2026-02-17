Bugün
Anasayfa Galeri Edebiyat Aklı Ayraç İçine Almak: Teoman Duralı’nın Duygu Dünyası

Yayınlanma Tarihi: 17.02.2026 12:15

Türk düşünce dünyasının müstesna isimlerinden biri olan Teoman Duralı'nın zihin dünyasından süzülen bu satırlar; akıl hanesinden yola çıkıp gönül limanına varan bir hakikat yolculuğuna davettir. Yaşamın fırtınalarını, felsefe ile şiirin kesiştiği o esrarengiz denizi ve insanın 'kendine dönmekten korkmadığı' o ıssız coğrafyayı bir kaşif titizliğiyle tarayan kitabı; şiir ve hatıra türünden eserdir. "Deniz ve Kaşiflik" isimli kitapta Duralı; dürüstlüğü vicdanın en büyük ödülü, aşkı ise ışığa duyulan ezelî bir iştiyak olarak tanımlıyor. Her satırı birer 'deniz' olan bu seçki, kendi iç dünyasının derinliklerine açılmaya cesaret eden her okuru, maneviyatın serin sularında bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Ya Rabb koru "ben"i o kara öfkeden

Ağır hüzünden hele hele aşktan.

TEOMAN DURALI

Size "yalnız olmadığınızı" hatırlatacak Kur'an-ı Kerim'den 20 hayat dersi

Yıldım, yoruldum algıladıklarımdan...

TEOMAN DURALI

Sorarlarsa sana günlerden bir gün

Var mı tarifi aşkın

Işığa duyduğu iştiyâktır kelebeğin

Atması kendini bağrına alevin

TEOMAN DURALI

Yaşamaksa bu delî gönül

Var gel çıkalım bari fezâya bi' yol.

TEOMAN DURALI

Güzelliğin pınarı maneviyâttadır.

TEOMAN DURALI

İmam Gazali'nin kaleminden Dilin Afetleri

