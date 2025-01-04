Yayınlanma Tarihi:
Ocak 04, 2025 11:16
Güncelleme Tarihi: Ocak 04, 2025 11:18
İnsanı en çok sıkıntıya düşüren uzuvlarından birisi dildir. Öyle ki Resulullah (SAV) "Susan kurtuldu" buyurarak dile sahip çıkmanın önemini vurgulamıştır. Bundan dolayı asırlar boyunca Müslümanların en hassas oldukları konulardan birisi de dillerini tutmak olur. Bu hayati meselenin önemine dikkat çekmek isteyen büyük alim İmam Gazali kaleme adlığı Kitabu'l Afeti'l Lisan eseri ile dil hususuna vurgu yapar. İşte, İmam Gazali'nin kaleminden Dilin Afetleri...
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Bilmiş ol ki; dilin tehlikesi büyüktür. Kurtuluş ancak sükûttadır.
İMAM GAZALİ
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Bilmiş ol ki, senin hâllerinin en güzeli; anlattığımız gıybet, nemime, yalan, mira, cidal ve benzeri sözlerden korunarak, sana ve başkalarına zararı olmayan sözleri konuşmandır.
İMAM GAZALİ
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Birinci âfet, lüzumsuz şeyler üzerinde durmak, ikinci âfet ise fazla konuşmaktır.
İMAM GAZALİ
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Boş sözlerle uğraşan kimse, bâtıla düşmekten emin olamaz, insanların ekserisi, lâf etmekten zevk almak maksadıyla toplanır ama insanlar hakkında dedikodu yapmaktan ve bâtıla dalmaktan emin olamazlar.
İMAM GAZALİ
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Dilini salıverip, dizginlerine sâhip olmayanı, şeytân her sâhada oynatır.