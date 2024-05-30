Sait Faik Abasıyanık'ın “Alemdağda Var Bir Yılan" eserinden alıntılar

Cemal Süreya'nın kendisine "o, en şair iki öykücüden biridir" dediği kişidir Sait Faik Abasıyanık. Türk edebiyatının öncü hikâyecilerinden olan usta isim, yazılarında her zaman akıcı ve renkli bir üslup kullanır. Onun hikayelerinde İstanbul hep görülür. Sait Faik "Alemdağda Var Bir Yılan" eserinde ise milyonlar içindeki yalnızlığını anlatır. Bizler de sizlere Sait Faik Abasıyanık'ın "Alemdağda Var Bir Yılan" kitabından alıntılar derledik.