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Sait Faik Abasıyanık'ın “Alemdağda Var Bir Yılan" eserinden alıntılar

Cemal Süreya'nın kendisine "o, en şair iki öykücüden biridir" dediği kişidir Sait Faik Abasıyanık. Türk edebiyatının öncü hikâyecilerinden olan usta isim, yazılarında her zaman akıcı ve renkli bir üslup kullanır. Onun hikayelerinde İstanbul hep görülür. Sait Faik "Alemdağda Var Bir Yılan" eserinde ise milyonlar içindeki yalnızlığını anlatır. Bizler de sizlere Sait Faik Abasıyanık'ın "Alemdağda Var Bir Yılan" kitabından alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 12:07
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"Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor"

Sait Faik Abasıyanık

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"Sanki ben her akşam onunlaymışım gibi bir yalnızlık duyuyorum...''

Sait Faik Abasıyanık

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"Sabahleyin uyanır uyanmaz aklımdaydın"

Sait Faik Abasıyanık

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"Keşke kar yağsa. Kar yağdığı zaman yine havada ılık bir şeyler oluyor"

Sait Faik Abasıyanık

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"Bir filmdir başlar dönmeye beynimizin karanlığında"

Sait Faik Abasıyanık

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