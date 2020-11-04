Beykoz'un saklı incisi: Anadolu Kavağı

🕙Belli bir zamandan beri İstanbul'da ikamet edenler, stres atmak için bazen şehir dışına çıkmak isteseler de imkânlar ve sorumluluklar açısından bu her daim mümkün olmuyor. Ya da İstanbul'a kısıtlı bir süre için gelenler, doğa ile baş başa kalıp deniz havası solumak için nereye gideceğini tam olarak bilmiyor.

Bu anlamda size alternatif bir fikir olarak Anadolu Kavağı'nı önerebiliriz. Peki buraya nasıl gidebilir, burada hangi aktiviteleri yapabilir ve gününüzü burada daha verimli olacak şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz? Sizler için kısa bir gezi rotası oluşturduk. Keyifli okumalar dileriz…

İstanbul'un keşfedilmeyi bekleyen gizli cennetleri