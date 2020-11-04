Beykoz'un saklı incisi: Anadolu Kavağı
Dünyanın başkenti İstanbul, birçok insan için cazip bir merkez olsa da şehir sakinleri kimi zaman günlük hayatın koşuşturmasından ve kalabalıktan soyutlanmak amacıyla doğa ile baş başa kalmayı istiyor. Biz de Fikriyat ekibi olarak bu ihtiyaca cevap verebilmek adına sizleri ufak bir gezi turuna çıkaralım istedik. İlk rota tavsiyemiz, İstanbul Asya Yakası'nda, Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde bulunan
Anadolu Kavağı…
Giriş Tarihi: 04.11.2020
16:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
16:59
🕙Belli bir zamandan beri İstanbul'da ikamet edenler,
stres atmak için bazen şehir dışına çıkmak isteseler de imkânlar ve sorumluluklar açısından bu her daim mümkün olmuyor. Ya da İstanbul'a kısıtlı bir süre için gelenler, doğa ile baş başa kalıp deniz havası solumak için nereye gideceğini tam olarak bilmiyor.
Bu anlamda size alternatif bir fikir olarak Anadolu Kavağı'nı önerebiliriz. Peki buraya nasıl gidebilir, burada hangi aktiviteleri yapabilir ve gününüzü burada daha verimli olacak şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz? Sizler için kısa bir gezi rotası oluşturduk. Keyifli okumalar dileriz…
İstanbul'un keşfedilmeyi bekleyen gizli cennetleri
MİNİK VE ŞİRİN YERLEŞİM BÖLGESİ
Öncelikle Anadolu Kavağı nasıl bir alternatif gezi rotasıdır, size kısaca bahsedelim…
🌳
Anadolu Kavağı, oldukça minik ve şirin bir sahil yerleşim bölgesi olup, insanın doğa ile kucaklaşarak doya doya oksijen depolayabileceği; cisme, zihne ve sadra şifa gezi rotalarından biri...
Anadolu Kavağı'nın bütün olumlu ve güzel yönlerine rağmen neden bir adalar ününe kavuşmadığı ise ayrı bir merak konusu.
Cenevizlilerin ticaret yolundaki tarihi kaleler
🐠Deniz ürünleri servis eden
lokantaları, birbirinden mütevazı ve şirin evleri, boğazın ve Karadeniz'in eşsiz manzarası, küçüklü büyüklü kafe ve kahvaltı salonları, yeşilin her tonunu yansıtan doğası ve tarihi Yoros Kalesi ile sizi stresten uzaklaştırır.
🚤
Anadolu Kavağı'na ulaşım sağlamanın en güzel yolu deniz hattını kullanmak… Hem trafiğe takılma endişesi olmadan hem de güzel bir deniz sefası yapmak için tavsiyemiz, Eminönü'den kalkan Nostaljik Vapur'u kullanmanız yönünde olacaktır...
Eminönü-Anadolu Kavağı arası birçok iskeleye uğrayan ve yaklaşık iki saat süren vapur yolculuğu daha biner binmez insanı tamamen farklı bir âleme taşımayı başarıyor.
İstanbul'un tarihine damga vuran 6 misafir