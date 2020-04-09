Cenevizlilerin ticaret yolundaki tarihi kaleler

Cenevizliler, 11 ve 15. yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa'da ticaret kolonileri kurmuş ve kıyılarda kaleler inşa etmiş veya eski kale kalıntılarını onarıp kullanmışlardır. Tarih boyunca önemli ticaret yollarının kavşağında yer almış Anadolu kıyılarında da Cenevizlilerin bir dönem kullandığı birçok yerleşim bulunmaktadır.

Bu yerleşimlerden biri de İstanbul'da Boğaz'ın Karadeniz çıkışında Anadolu Kavağı'nın hakim bir tepesi üzerinde yer alan Yoros Kalesi'dir. Yoros Kalesi, Doğu Roma döneminden kalma bir kaledir. İmparatorluk zayıf düştükten sonra Cenevizlilerin eline geçmiş ve uzun süre onların elinde kalmıştır. Rumeli Kavağı üzerinde bulunan İmros Kalesi ile birlikte boğazın girişini kontrol etmek amacıyla kurulmuştur.

Yoros Kalesi nerede, nasıl gidilir?

Anadolu Kavağı, Tuna Cd. No:5, 34825 Beykoz/İstanbul

Yoros Kalesi'ne 15A nolu otobüsler ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sarıyer'den vapurla Anadolu Kavağı'na geçebilirsiniz.