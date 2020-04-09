Cenevizlilerin ticaret yolundaki tarihi kaleler
Ceneviz, Kuzey İtalya'da kurulmuş, özellikle Orta Çağ süresince Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan kıyı boyunca ticaret yollarına hakim önemli devletlerden biriydi. 11 ve 15. yüzyıllar arasında
Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa'da ticaret kolonileri kurmuş ve kıyılarda kaleler inşa etmişler veyahut eski kale kalıntılarını onarıp kullanmışlardır. Tarih boyunca önemli ticaret yollarının kavşağında yer almış, Anadolu kıyılarında da Cenevizlilerin bir dönem kullandığı birçok yerleşim bulunmaktadır. İşte, Cenevizlilerin ticaret yolundaki tarihi kaleler hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 09.04.2020
15:06
Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
20:45
Cenevizliler, 11 ve 15. yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa'da ticaret kolonileri kurmuş ve kıyılarda kaleler inşa etmiş veya eski kale kalıntılarını onarıp kullanmışlardır. Tarih boyunca önemli ticaret yollarının kavşağında yer almış Anadolu kıyılarında da Cenevizlilerin bir dönem kullandığı birçok yerleşim bulunmaktadır.
Bu yerleşimlerden biri de İstanbul'da Boğaz'ın Karadeniz çıkışında Anadolu Kavağı'nın hakim bir tepesi üzerinde yer alan
Yoros Kalesi'dir. Yoros Kalesi, Doğu Roma döneminden kalma bir kaledir. İmparatorluk zayıf düştükten sonra Cenevizlilerin eline geçmiş ve uzun süre onların elinde kalmıştır. Rumeli Kavağı üzerinde bulunan İmros Kalesi ile birlikte boğazın girişini kontrol etmek amacıyla kurulmuştur.
Yoros Kalesi nerede, nasıl gidilir?
Anadolu Kavağı, Tuna Cd. No:5, 34825 Beykoz/İstanbul
Yoros Kalesi'ne 15A nolu otobüsler ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sarıyer'den vapurla Anadolu Kavağı'na geçebilirsiniz.
Yıldırım Bayezid, 1391'de karayoluyla Kocaeli'nden büyükçe bir kuvvetle gelerek Yoros'a çıktı, buradan da Yahşi Bey'i göndererek Şile Hisarı'nı teslim aldı. Bayezid o tarihten sonra Yoros Kalesi'ni askeri bir üs gibi kullandı. Ardından, Güzelcehisar da denilen Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Bu, İstanbul'u fethetme yolundaki hazırlıkların en önemli ayaklarından biriydi.
Dünyanın en ihtişamlı 10 kalesi
İkinci örnek; bir kale yapısı olmamasına rağmen Cenevizlilerden kalan kentsel savunma sistemindeki önemi nedeniyle
Galata Kulesi'dir. Galata kulesi ilk olarak Bizans imparatoru Justinianos tarafından M.S. 507-508 yılında inşa edilmiştir. Günümüzdeki kuleyi 1348-49 yılında Cenevizliler yeniden inşa etmiştir. Kule 1445-46 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500'lü yıllarda depremden zarar görerek, mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarılmıştır.
Galata Kulesi nerede, nasıl gidilir?
Bereketzade, Galata Kulesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul
Galata Kulesi Şişhane'nin hemen altında Karaköy'ün ise hemen üstünde yer almaktadır. Ulaşım için
yürüyerek, tramvayla, metroyla veya otobüslerle birçok yoldan gidilebilmektedir.
Karadeniz'de özellikle
Cenevizliler döneminde ticari canlılığın merkezi olmuş Amasra Kalesi, 14 ve 15'inci yüzyıllarda Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde ciddi onarımlar görmüştür. Kale, iki ana kütleden oluşmaktadır. Biri, o zaman ada olan ve "Kemere" denilen bir köprüyle Amasra'ya bağlanan Boztepe'deki Sormagir Kalesi, diğeri Amasra'daki Zindan Kalesi'dir.
Osmanlı'nın ilk fethettiği kale: Karacahisar
Kuzeydoğu ucunda Büyükliman Kapısı, batısında Küçükliman (Antik) Kapısı ve güneyinde Zindan Kapısı bulunmaktadır. Sormagir Kalesi'ne, Kemere Köprü'ye bitişik "Karanlık yer" denilen tonozlu ana kapıdan girildikten sonra Antikliman ve Hacıdenizi yönlerinde iki tali kapıdan çıkılır.
Sormagir Kalesi ve Zindan Kalesi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
UNESCO, 2013'te kaleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne ekledi.
Amasra Kalesi nerede, nasıl gidilir?
Kaleiçi, Kemere Sk. No:4, 74300 Amasra/Bartın
Amasra ilçesine İstanbul ve Ankara'dan otobüs ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca uçak ile Zonguldak Havaalanı ulaşıp Zonguldak ilinden yaklaşık bir buçuk saat yolculuk ile Amasra ilçesine ulaşabilirsiniz.