Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Yaşam Ali Fuad Başgil'den Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları

Ali Fuad Başgil'den Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları

Yayınlanma Tarihi: Aralık 21, 2024 12:03 Güncelleme Tarihi: Aralık 21, 2024 12:03

Ali Fuad Başgil, tarihimizin seçkin isimlerdenden biridir. Başgil, yazar kimliği ile ön plana çıksa da aynı zamanda bir hukukçu ve siyasetçidir. 1893'te Samsun'da başlayan hayatına pek çok kıymetli eser sığdırmıştır. Bunlardan biri de hatıra türünden " Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları"dır. İşte, sizler için bu kitaptan birbirinden anlamlı sözleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

Rüya, tıpkı ruh ve vicdan gibi esrar dolu bir hayat hâdisesidir...

Ali Fuad Başgil

Ali Fuat Başgil kimdir?

2/20

🔸

Bahtiyar o millettir ki, başında bilgili, namuslu ve feragat sahibi devlet adamları vardır.

Ali Fuad Başgil

3/20

🔸

Gittiğin yol, hayrın ve insanlığın yoludur. Ondan şaşma. Üzülme, sen mazlumların gönüllerinde yaşayacaksın. Kaderine boyun eğ. Kader levhasının yazısını değiştiremezsin. Herkesin yolunun sonu ebediyettir. Ebediyette ise, erken gidenle geç giden birdir.

Ali Fuad Başgil

4/20

🔸

Biz, Türkler böyleyiz: oturur, konuşur, üzülürüz, acı acı çekiştirir, tenkid ederiz. Sonra da kalkar, dağılır, unuturuz.

Ali Fuad Başgil

5/20

🔸

Biz Anadolu'nun çilekeş çocukları, sefalete çabuk alışıyor ve dayanıyoruz.

Ali Fuad Başgil

Ali Fuad Başgil'den Türkçe Meselesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mustafa Akar anlatımıyla: Mevlana - 10 Dakikada Edebiyat

Mustafa Akar anlatımıyla: Mevlana - 10 Dakikada Edebiyat

Ali Fuad Başgil’den Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları

Ali Fuad Başgil'den Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları

Kıssa-ı Yûsuf ile Yusuf ile Züleyha aynı hikaye midir?

Kıssa-ı Yûsuf ile Yusuf ile Züleyha aynı hikaye midir?

Potemkin Zırhlısı ne anlatıyor?

Potemkin Zırhlısı ne anlatıyor?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bastille’in modern yüzü Sednaya’da gömülü sırlar

Bastille’in modern yüzü Sednaya’da gömülü sırlar

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

Süleyman Şah’ın türbesinin yeri neden üç kez değiştirildi?

Süleyman Şah'ın türbesinin yeri neden üç kez değiştirildi?

Suriyelilerin Hatay’daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor