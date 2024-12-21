Ali Fuad Başgil'den Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları
Yayınlanma Tarihi: Aralık 21, 2024 12:03 Güncelleme Tarihi: Aralık 21, 2024 12:03
Ali Fuad Başgil, tarihimizin seçkin isimlerdenden biridir. Başgil, yazar kimliği ile ön plana çıksa da aynı zamanda bir hukukçu ve siyasetçidir. 1893'te Samsun'da başlayan hayatına pek çok kıymetli eser sığdırmıştır. Bunlardan biri de hatıra türünden " Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları"dır. İşte, sizler için bu kitaptan birbirinden anlamlı sözleri bir araya getirdik.
1/20
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Rüya, tıpkı ruh ve vicdan gibi esrar dolu bir hayat hâdisesidir...
Ali Fuad Başgil
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Biz Anadolu'nun çilekeş çocukları, sefalete çabuk alışıyor ve dayanıyoruz.
Ali Fuad Başgil