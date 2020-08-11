Adam otu nedir, ne işe yarar? Adam otu nasıl kullanılır? Adam otu zehirli mi?

Kökü insana benzemesi ile tanınan adam otunun pek çok faydası vardır. Bu faydaları merak eden vatandaşlar, adam otu nedir, ne işe yarar? Adam otunun faydaları nelerdir? Adam otu nasıl kullanılır? gibi soruları araştırıyor. Bunun yanında kökünde barındırdığı maddeler; adam otur zehirli mi? soruları da akla getiriyor. İşte, adam otu hakkında tüm detaylar…