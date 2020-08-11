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Adam otu nedir, ne işe yarar? Adam otu nasıl kullanılır? Adam otu zehirli mi?

Kökü insana benzemesi ile tanınan adam otunun pek çok faydası vardır. Bu faydaları merak eden vatandaşlar, adam otu nedir, ne işe yarar? Adam otunun faydaları nelerdir? Adam otu nasıl kullanılır? gibi soruları araştırıyor. Bunun yanında kökünde barındırdığı maddeler; adam otur zehirli mi? soruları da akla getiriyor. İşte, adam otu hakkında tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.08.2020 17:22
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ADAM OTU NEDİR?
ADAM OTU NEDİR?

Adam otu, patlıcangiller familyasından Mandragora cinsini oluşturan sarı ya da mavimsi-mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adıdır.

Rozet yapraklı ve kazık köklü çok yıllık otsu bir bitki türleridir. Kökleri insana benzediği için, bu isim verilmiştir.

Kekiğin faydaları nelerdir?

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Botanik Bilgi: Patlıcangillerden; geniş yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Morumsu çiçekleri olan, toprak üstünde yapraklı, kazık köklü, geniş kahverengi renkli, bazen 1 bazen 3 parçalı köklere sahip, koyu yeşil yapraklı ve küçük kırmızı bir elma gibi meyveleri olan bir bitkidir. Kökü, insan şeklini andırır.

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ADAM OTUNUN DİĞER ADI NEDİR?
ADAM OTUNUN DİĞER ADI NEDİR?

Diğer İsimleri : Abdüsselamotu, ademotu, insanotu, mandragora officinarumdur.

Üzerlik otu faydaları nelerdir?

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Bilinen Bileşimi : Skopolamin, hyoscyamin, atropin gibi alkaloidler içermektedir.

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ADAM OTU NERELERDE YETİŞİR?
ADAM OTU NERELERDE YETİŞİR?

Yetiştirildiği Yerler: Akdeniz ülkelerinde, yurdumuzda bilhassa Antalya çevresinde kaya dipleri, boş sahalar ve ekilmemiş tarlalarda yetişir. Ayrıca Ege ve Güney Anadolu'da da yetişmektedir.

Adaçayı ne işe yarar?

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