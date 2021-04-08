3 gün 3 şehir - Bir solukta Doğu turu

📌İstanbul'dan hareket eden uçağımız Antep Oğuzeli Havalimanına iniş yaptı. Öncelikle belirtelim; küçük bir havalimanıyla karşılaşacaksınız, işlemlerinizi halletmeniz uzun sürmeyecek. Havalimanından çıktıktan sonra ılık bir Güneydoğu Anadolu havası sizi kucaklıyor. Özel aracınız yoksa rotanıza göre servisler hemen havaalanı çıkışında sizi bekliyor.

Konaklayacağımız yer Antep'in en büyük ilçesi Nizip. Hemen havalimanı çıkışından Nizip servisine biniyoruz. Servis şoförünün yardımseverliği sayesinde gideceğiniz mekanın kapısının önüne kadar bırakılmanız mümkün.

📌Nizip'te konakladığımız gecenin ardından, pencereden doğan güneş, kalkmanızı ve sabahın güzelliğini daha fazla kaçırmamanız gerektiğini size fısıldıyor. Bu hoş daveti kabul etmekten başka bir şey elinizden gelmiyor ve hemen gezi rotanızı oluşturmaya başlıyorsunuz.

Nizip'te konakladığımız için yol güzergahımızı da buraya göre ayarlıyoruz. İlk durağımız Şanlıurfa'nın batısında yer alan ve Nizip'ten dolmuşla yaklaşık bir buçuk saat süren Halfeti… Eski ve Yeni Halfeti olmak üzere ikiye ayrılan bölgeye ulaşım oldukça kolay.

Halfeti'yi sanal turla gezmek için tıklayınız