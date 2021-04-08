3 gün 3 şehir - Bir solukta Doğu turu
Uzak iklimlerin hayali kimi zaman bizi kendisine çeker. Böyle anlarda kısıtlı vaktimiz olsa bile bizi oralara çeken güce neden karşı koyalım? Medeniyetler ve kültürler beşiği Mezopotamya toprakları, otantik ve şiir gibi havasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Hazırsanız, hayatımızı etkisi altına alan ve gezmeyi çok özlediğimiz bu pandemi günlerinde Doğu'nun inci şehirleri Antep, Urfa ve Mardin'i birlikte keşfe çıkalım…
Giriş Tarihi: 08.04.2021
15:05
Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
16:39
📌İstanbul'dan hareket eden uçağımız
Öncelikle belirtelim; küçük bir havalimanıyla karşılaşacaksınız, işlemlerinizi halletmeniz uzun sürmeyecek. Havalimanından çıktıktan sonra ılık bir Güneydoğu Anadolu havası sizi kucaklıyor. Özel aracınız yoksa rotanıza göre servisler hemen havaalanı çıkışında sizi bekliyor. Antep Oğuzeli Havalimanına iniş yaptı.
Konaklayacağımız yer
Antep'in en büyük ilçesi Nizip. Hemen havalimanı çıkışından Nizip servisine biniyoruz. Servis şoförünün yardımseverliği sayesinde gideceğiniz mekanın kapısının önüne kadar bırakılmanız mümkün.
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Nizip'te konakladığımız gecenin ardından, pencereden doğan güneş, kalkmanızı ve sabahın güzelliğini daha fazla kaçırmamanız gerektiğini size fısıldıyor. Bu hoş daveti kabul etmekten başka bir şey elinizden gelmiyor ve hemen gezi rotanızı oluşturmaya başlıyorsunuz.
Nizip'te konakladığımız için yol güzergahımızı da buraya göre ayarlıyoruz. İlk durağımız Şanlıurfa'nın batısında yer alan ve Nizip'ten dolmuşla yaklaşık bir buçuk saat süren
Halfeti… olmak üzere ikiye ayrılan bölgeye ulaşım oldukça kolay. Eski ve Yeni Halfeti
Halfeti'yi sanal turla gezmek için tıklayınız
📌Eski Halfeti, aslında büyük bir çoğunluğu sular altında kalmış bir ilçe…
Yavuz Sultan Selim döneminde ise yeniden Osmanlıların himayesine girmiş. Urfa, Hz. Ömer döneminde fethedilmiş olsa da Rumkale olarak bilinen bu yerleşim yeri uzun yıllar Müslüman toprakları dışında kalmış.
➡Bölge aynı zamanda taş mimarisi, gizemli yapısı ve Fırat Nehri'nin çepeçevre kuşattığı konumu ile
ve "Saklı cennet" olarak da anılmış. Nitekim bu tanımlamayı Halfeti'ye ayak bastığınız andan itibaren hissediyorsunuz. Birecik Barajı'nın suları altında kalan bölge "Kayıp kent" nitelendirilmesini de sonuna kadar hak ediyor. "sakin şehir"
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Halfeti'ye ayak bastığımızda sakinliğine hayran kaldığımız bölgenin bize küçük de bir sürprizi vardı. Yeni açılan mekanda çalan doğu türküleri eşliğinde kahvaltımızı yaptık.
📌Kahvaltı demişken… Halfeti'de günümüzü renklendiren ve en güzel geçen zaman kahvaltı anlarıydı. Bölgede lezzetleriyle ve ev sahipliğindeki samimiyetle tanınan emekli PTT Müdürü
Müslüm amcanın Halfeti'nin tepe noktasındaki mekanına gittik. Kapıyı çaldık fakat açan yok… Tam gitmeye yeltenirken Müslüm amca kapıyı araladı, hafta içi kapalı olduklarını ama beklersek yarım saat içinde kahvaltıyı hazırlayabileceğini söylerken kendimizi içeriye çoktan atmıştık bile.
Evinizin bahçesinde kahvaltı ediyor gibi hissettiğiniz mekanda soframız hazırlanana kadar anı ölümsüzleştirecek kareler çektik. Burası belki de Halfeti'nin en güzel manzaralı mekanıydı.
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YÖRESEL LEZZETLER VE FIRAT MANZARASI EŞLİĞİNDE SAMİMİ BİR KAHVALTI
📌Müslüm amcanın daveti beklenen anın geldiğini söylüyordu, üstelik çok da acıkmıştık. Müslüm amcanın
her bir ürünü kendi elleriyle hazırladığı masamız hazırdı. Masada neler yoktu ki, ev yapımı reçeller, kaymak, zahter, köy yumurtası ve iştah kabartıcı daha neler neler… Akışıyla bizi aldatan nehir, gölgede kaldığımızda bizi üşüten rüzgar, bulutlara değen yüce dağlarla afiyetle kahvaltımızı yaptık.
➡Bilinen bir söz vardır,
bir mekanın şerefi o mekanın şereflilerinden kaynaklanır. İşte burası da tam manasıyla öyle bir yerdi. Müslüm amca bize bu topraklardaki samimiyetin vücut bulmuş hali olarak bütün misafirperverliğiyle yemeğimiz bittikten sonra Bu saklı cennetin de içerisinde yer alan saklı cennetten gitme vakti gelmişti artık. Halfeti'nin tarihini anlattı. Aklımda kalan en önemli detay ise Müslüm amcanın sular altında kalan bölgeye karşı babasının duyduğu o iç burkan hüznüydü.
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DÜNYADA SADECE HALFETİ’DE YETİŞEN KARAGÜL
📌Halfeti denilince akla ilk gelen ve ilçenin girişinde de sizi karşılayan
Dizilere kadar konu olan karagül, dünyada sadece Halfeti ilçesinde yetişmesi bakımından ayrı bir öneme sahip. bölgenin sembolü karagüldür.
➡Yol boyunca karşımıza çıkar umuduyla taş evlerin ve dar sokakların arasında geziniyoruz ki
tomurcuk halindeki karagülle ilk kez kahvaltı yaptığımız mekanda tanışıyoruz. Karagül yalnızca ağaçtaki konumuyla doğanın süsü rolünü üstlenmiyor. Kendine has kokusuyla reçelden lokuma, sabundan kreme kadar pek çok üründe kullanılıyor.