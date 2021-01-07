2020'ye damga vuran 10 bilimsel buluş

Tüm dünyada en önemli laboratuvarlar salgının önüne geçebilmek adına aşı için seferber oldu. BioNTech tarafından üretilen Kovid-19 aşısı, dünyada kullanıma giren ilk m-RNA tabanlı aşı olarak tarihe geçti.

Almanya'da Mainz Üniversitesi'nde deneysel onkoloji uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve aynı üniversitede görevli eşi Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı için gerekli olan m-RNA, BioNTech Laboratuvarlarında üretildi.

📌 Aşının bu kadar hızlı üretilmesi, Çinli araştırmacıların virüsün moleküler yapısını belirleyip dünyadaki tüm bilim insanlarına hemen duyurması sayesinde gerçekleşti.