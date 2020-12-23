2020’den geçmişe: İnsanlık tarihinin en büyük küresel felaketleri
2020’den geçmişe: İnsanlık tarihinin en büyük küresel felaketleri
2020'deki olumsuz olaylar sebebiyle yalnızca ülkemizde değil dünyada da büyük üzüntüler yaşandı. Fakat geçmişteki felaketlerle kıyaslandığında 2020 en kötü yıl mıydı? Dünya daha önceleri de gerek salgın hastalıklar gerek savaşlar gerekse doğal afetler sebebiyle birçok felakete tanıklık etti. İşte, 2020'den geçmişe: İnsanlık tarihinin yaşadığı en büyük küresel felaketler…
Giriş Tarihi: 23.12.2020
17:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2020
18:33
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2020'DE DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN BAŞINA GELEN FELAKETLERDEN ÖRNEKLER