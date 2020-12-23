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  • 2020’den geçmişe: İnsanlık tarihinin en büyük küresel felaketleri

2020’den geçmişe: İnsanlık tarihinin en büyük küresel felaketleri

2020'deki olumsuz olaylar sebebiyle yalnızca ülkemizde değil dünyada da büyük üzüntüler yaşandı. Fakat geçmişteki felaketlerle kıyaslandığında 2020 en kötü yıl mıydı? Dünya daha önceleri de gerek salgın hastalıklar gerek savaşlar gerekse doğal afetler sebebiyle birçok felakete tanıklık etti. İşte, 2020'den geçmişe: İnsanlık tarihinin yaşadığı en büyük küresel felaketler…

Giriş Tarihi: 23.12.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 18:33
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2020'DE DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN BAŞINA GELEN FELAKETLERDEN ÖRNEKLER
2020'DE DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN BAŞINA GELEN FELAKETLERDEN ÖRNEKLER

2020'de pek çok felaketle mücadele etmek zorunda kaldık. Peki, 2020'de dünyanın ve ülkemizin başına hangi felaketler geldi, birkaç örnekle hatırlayalım...

Elazığ depremi

📌Ülkemizi sarsan en büyük olaylardan biri depremlerdi. Elazığ depremi, bu yıl ülkemizde gerçekleşen ilk deprem olmuştu. 24 Ocak'ta Elazığ açıklarında Richter Ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarihte İslam coğrafyalarında meydana gelen depremler

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Avustralya'daki orman yangınları

📌2020 felaketleri Avustralya'daki orman yangınları ile başladı. 2019 yılının Haziran ayında başlayan ve 2020 yılında da devam eden Avustralya orman yangınlarında 28 insan ve yaklaşık 1.25 milyar hayvan öldü. Ayrıca 8 milyon hektarlık alana yayılan orman yangınları, yaklaşık 2500 evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Avustralya'daki yangınların ardından bölge sel felaketi, kum fırtınası ve ceviz büyüklüğünde doluyla karşılaştı.

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Covid-19 salgını

📌COVID-19 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan virüs salgınıdır. 11 Mart'ta Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlanıldığı açıklandı. Gerek dünyada gerekse ülkemizde zorlu bir sürece adım atıldı.

Corona (Korona) Virüsü Nedir?

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Ka'be'nin kapatılması

📌Geçmişte yaşanan savaşlar, olaylar ve salgın hastalıklar, Ka'be'nin defalarca kapatılmasına neden oldu. 7 Mart'ta da covid-19 tedbirleri kapsamında Ka'be kapatıldı.

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Sokağa çıkma yasağı

📌10 Nisan'da COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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