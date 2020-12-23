2020’den geçmişe: İnsanlık tarihinin en büyük küresel felaketleri

Avustralya'daki orman yangınları

📌2020 felaketleri Avustralya'daki orman yangınları ile başladı. 2019 yılının Haziran ayında başlayan ve 2020 yılında da devam eden Avustralya orman yangınlarında 28 insan ve yaklaşık 1.25 milyar hayvan öldü. Ayrıca 8 milyon hektarlık alana yayılan orman yangınları, yaklaşık 2500 evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Avustralya'daki yangınların ardından bölge sel felaketi, kum fırtınası ve ceviz büyüklüğünde doluyla karşılaştı.