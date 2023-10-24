Yassıada'da yargılanan kadın milletvekilleri

🔹 1935 yılında yapılan seçimler ile kadınlar ilk defa milletvekili olarak halkı temsil etti. Bu konuyla ilgili olaral Pınar:

"Parlemantoda temsil oranı 399 kişide 172'dir ve o döneme göre iyi bir rakamdır. İlerleyen yıllarda bu rakam, meclis üye sayısının artmasına rağmen azalmıştır." tespitinde bulundu.

🔹 1954 yılında çok partili döneme geçilmesine rağmen tamamı Demokrat Parti'den, sadece 4 kadın milletvekili mecliste bulunuyordu. 1957 yılına gelindiğinde ise meclisteki 8 kadın milletvekilinin 7'si Demokrat Parti'dendi.

Adnan Menderes'in Yassıada'da az bilinen 40 fotoğrafı