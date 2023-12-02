Yafa'da bir Osmanlı mirası: Hasan Beg Camii

◾ Asru'l-bahr (deniz gelini) ismiyle anılan Yafa, Filistin'in en gözde liman kentlerinden biridir. Büyüleyici güzellikteki bu şehrin tarihi oldukça geçmişe dayanır. Yapılan araştırmalar sonucu bölgenin Bronz Çağı'ndan beri aktif yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinir. Bu alanda Pers ve Mısır İmparatorluklarıyla birlikte Helenistik medeniyetin izlerine de rastlanmıştır.

◾ Akdeniz'in kıyısında yer alması sebebiyle uğrak bir mekanlardan biridir. Mescid-i Aksa'nın inşaatı sırasında Kral Hiram'ın temin ettiği malzemeler Lübnan'dan deniz yoluyla Yafa'ya getirilmiş, buradan Kudüs'e gönderilmiştir.

◾ Şehrin Yafa olarak adlandırılması incelendiğinde ise Nuh Tufanı'na uzanan rivayetlerle karşılaşırız. Rivayetlere göre Nuh Tufanı son bulduktan sonra bu alana Hz. Nuh'un oğullarından biri olan Yafes yerleşir ve şehrin temellerini atar.