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Yabancı bir seyyahın dilinden Osmanlı’da Kadir Gecesi

İstanbul, Alexander Van Millingen için ömrünü adadığı büyük keşfin sırlarını saklayan zaman müzesi gibidir. 19. yüzyıl sonlarında Roma, Bizans ve klasik Osmanlı kültürlerini bir arada sergileyebilen bu şehir, aynı zamanda Millingen'e araştırmalarına destek çıkan toplumsal bir çevrenin olanaklarını da sunmuştur. Peki, Millingen'in Constantinople isimli yapıtında "Kadir Gecesi'nden daha etkileyici hiçbir dinsel tören yoktur." dediğini biliyor muydunuz? Sizler için, yabancı bir seyyahın dilinden Osmanlı'da Kadir Gecesini derledik.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 10:11
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ALEXANDER MILLINGEN KİMDİR?
ALEXANDER MILLINGEN KİMDİR?

1840 yılında doğan Alexander Van Millingen, zamanında İstanbul'un tanınmış doktorlarından olan İngiliz Julius Van Millingen'in oğludur. Baba Willingen, Yunan Bağımsızlık Ayaklanması'na katılmış, da sonra İstanbul'a yerleşmeye karar vermiştir.

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Alexander Van Millingen, öğrenimini Malta-Protestan Koleji, İngiltere-Blair Lodge Academy ve İskoçya-Edinburgh Üniversitesi'nde tamamlar. Bir süre Cenova'da bağımsız İskoç Kilisesi'nde rahip olarak görev yapar ve İstanbul'a gelir. Atina'daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde "Yakındoğu Arkeoloji" üzerine çalışır.

Bizans mimarisi özerine uzmanlaşan Millingen, Encyclopedia Britannica'ya İstanbul'a dair maddeler yazar. 1878 yılından ölümüne kadar Robert Koleji'nde tarih dersleri verir.

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Gerek kara tarafı gerekse Marmara Denizi ve Haliç kıyısında bulunan İstanbul'un etrafını çevreleyen surlar hakkında o zamana kadar yapılmamış kapsamlı bir araştırma yapan Millingen, bazı resim, kroki ve çizimlerle de zenginleştirdiği bu araştırmalarını 1906 yılında Byzantine Constantinople , The Walls of the City and adjoining historical sites ismiyle yayımlar.

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Yazarın bir diğer kitabı ise şehrin tarihçesi, Bizans dönemine ait mimari eserleri ve 20'nci yüzyılın başındaki görüntüsü hakkında bilgi verdiği Constantinople isimli yapıttır. Bu kitabın ilgi çekici başka bir yanı da sonuna eklenmiş ve Warwick Goble isimli bir ressamın İstanbul'un canlı gündelik hayatı, çarşılarını, sokaklarını sulu boyayla resimlediği tablolarıdır.

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Bunların dışında yazar, İstanbul'da hemen hepsi cami ya da mescide dönüştürülmüş eski kiliselerden ayakta kalanlar üzerine de bir eser hazırlar (Byzantine Churches in Constantinople, Their history architecture).