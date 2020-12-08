Uhud'un ertesi günü gerçekleştirilen gazve: Hamraülesed

Sa'd bin Ubâde, Hubâb bin Münzir ve Katâde bin Nu'mân başta olmak üzere ensarın ileri gelenleri, düşmanın Medine'ye ani bir baskın düzenlemesi ihtimaline karşı yaralı olan Peygamber Efendimizin kapısında nöbet tutmaya başlamışlardı.

Bilâl-i Habeşî'nin sabah ezanını okuduğu ve Resûlullah'ın namaza çıkmasının beklendiği sırada gelen Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzenî, Kureyş ordusunun Medine'ye baskın düzenlemeyi planladığını haber verdi.

Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay