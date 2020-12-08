Uhud'un ertesi günü gerçekleştirilen gazve: Hamraülesed
Hamrâülesed Gazvesi, Uhud Gazvesi'nin ertesi günü Kureyş ordusunu takip için gerçekleştirilmiştir. Müslümanlar, Uhud'da yaşananların ardından Kureyş ordusunun Medine'ye baskın düzenlemeyi planladığı haberi üzerine sefere çıkmışlardır. Yalnızca Uhud'da savaşanların katılabileceği bu gazvede, büyük ateşler yakılmış, böylece müşriklerin Müslüman ordusunun kalabalık olduğunu düşünmesi sağlanmıştır.
Giriş Tarihi: 08.12.2020
10:21
HAMRÂÜLESED GAZVESİ’NİN SEBEBİ NEYDİ?
İbn Hişâm Hamrâülesed Gazvesi'nin düşmanı korkutmak, Müslümanların Uhud'da verdiği kayıplardan dolayı zayıf düşmediğini göstermek amacıyla düzenlendiğini belirtir.
Vâkıdî ise Resûl-i Ekrem'in bu gazveyi, Mekke'ye doğru yola çıkan Kureyş ordusunun geri dönüp Medine'ye baskın düzenleyeceğine dair haberlerin kendisine ulaşması üzerine tertip ettiğini söyler.
MÜŞRİKLERİN MEDİNE’YE BASKIN DÜZENLEYECEĞİ HABERİ GELDİ
Sa'd bin Ubâde, Hubâb bin Münzir ve Katâde bin Nu'mân başta olmak üzere ensarın ileri gelenleri, düşmanın Medine'ye ani bir baskın düzenlemesi ihtimaline karşı yaralı olan Peygamber Efendimizin kapısında nöbet tutmaya başlamışlardı.
Bilâl-i Habeşî'nin sabah ezanını okuduğu ve Resûlullah'ın namaza çıkmasının beklendiği sırada gelen Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzenî, Kureyş ordusunun Medine'ye baskın düzenlemeyi planladığını haber verdi.
Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay
SEFERE SADECE UHUD’DA SAVAŞANLAR KATILABİLECEKTİ
Müslümanlar yaralarının tedavisini bırakarak silahlarını alıp toplanmaya başladılar. Câbir bin Abdullah, Resûl-i Ekrem'in huzuruna çıkarak Uhud Gazvesi'ne kız kardeşlerine bakacak başka kimse bulunmadığı için katılamadığını, şimdi ise katılmak istediğini söyledi.
Hz. Peygamber, babası bir gün önce Uhud'da şehid düşen Câbir'in isteğini kabul etti. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey de sefere katılmak istedi, ancak Resûlullah ona izin vermedi. Belâzürî, Uhud Gazvesi'nde bulunmayan bazı sahâbîlerin de bu sefere katıldığını belirtir.
EFENDİMİZ SEFERDEN ÖNCE İKİ REKÂT NAMAZ KILDIRDI
Sancağı Hz. Ali'ye (bazı rivayetlerde Hz. Ebû Bekir'e) verdi. Sâbit bin Dahhâk'i kılavuz tayin etti.
Benî Sehm kabilesinden Süfyân bin Hâlid'in oğulları Selît ve Nu'mân ile Eslem kabilesinden bir sahâbîyi de gözcü olarak ileri gönderdi.