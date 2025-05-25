Tüm engellemelere rağmen Osmanlı mirası Rodos'ta direniyor

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◾Rodos'taki Pargalı İbrahim Paşa Camisi, ibadete açık tek cami olarak ön plana çıkıyor. Namaz vakitlerinde içinde ezan okunan ve sesin dışarıya çıkmadığı caminin bu durumu ziyaretçileri hüzünlendiriyor.

◾Caminin bakımıyla ilgilenen ve kendisini "Osmanlı torunu" olarak tanımlayan İskender Pekmezci, ailesinin 1526'dan beri Rodos'ta olduğunu dile getirdi.