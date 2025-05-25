Tüm engellemelere rağmen Osmanlı mirası Rodos'ta direniyor
Haçlıların Akdeniz'deki en önemli üslerinden olan ve asırlara Müslümanlara zulmeden Rodos Şövalyeleri'nin sonu Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos adasını fethi ile son bulmuştu. 1522'ye kadar Hristiyanlığın en önemli direniş noktalarından biri olarak kabul edilen ada, İslam ordularının fethi ile birlikte İslam'ın nişanelerini taşıyan bir huzur yuvası olmuştu. Ama günümüzde Yunanistan adadaki Osmanlı varlığını ger geçen gün daha da tehdit etmekte...
◾Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de fethettiği ada, yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldı. Rodos Şövalyeleri'nin de uzun yıllar hüküm sürdüğü Rodos Kalesi ve içindeki eski Rodos kenti, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.
◾Rodos Adası, 1912 yılına kadar Osmanlı idaresinde kaldı. Bu dönemde inşa edilen pek çok yapı, tüm olumsuzluklara rağmen bugün hala ayakta ve adanın tarihi dokusuna katkı sunuyor.
◾Rodos'un merkezinde yer alan Süleymaniye Camisi, Osmanlı'nın ada üzerindeki ilk büyük mimari eserlerinden biri olarak biliniyor. Kanuni Sultan Süleyman adına fethin simgesi olarak 1523'te yaptırılan Süleymaniye Camisi, adanın merkezinin hemen her yerinden görülebiliyor.
◾Ziyarete ve ibadete kapalı olması nedeniyle özellikle Türk ziyaretçileri hüzünlendiren cami, mimarisi ve avlusuyla dikkat çekiyor.
◾Osmanlı dönemine ait bir diğer önemli yapı ise Mustafa Paşa Hamamı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu tarihi hamam, Osmanlı'nın kent yaşamına getirdiği sosyal yapının izlerini taşıyor.
◾Rodos Kalesi'nin hemen yakınında yer alan Recep Paşa Camisi, Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi ve Murad Reis Türbesi, adadaki Osmanlı izlerinin başlıca örnekleri arasında gösteriliyor. Özellikle Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait el yazması eserleriyle araştırmacılar için büyük önem taşıyor.
◾Rodos'taki Pargalı İbrahim Paşa Camisi, ibadete açık tek cami olarak ön plana çıkıyor. Namaz vakitlerinde içinde ezan okunan ve sesin dışarıya çıkmadığı caminin bu durumu ziyaretçileri hüzünlendiriyor.
◾Caminin bakımıyla ilgilenen ve kendisini "Osmanlı torunu" olarak tanımlayan İskender Pekmezci, ailesinin 1526'dan beri Rodos'ta olduğunu dile getirdi.
◾Adada yaklaşık 4000 Türk'ün bulunduğunu ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Pekmezci, "Derneğimiz var, bazı adetlerimiz devam ediyor. Ramazan, bayram, mevlitler... Cuma günleri cami kalabalık oluyor, biz burada doğduk, çok şükür iyi diyelim iyi olalım." dedi.
◾İskender Pekmezci, İzmir ve İstanbul'da akrabalarının bulunduğunu ve Türkiye'den gelen ziyaretçilerle görüşüp hasret giderdiklerini sözlerine ekledi.