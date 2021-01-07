Rodos'taki Osmanlı mirası camiler

Caminin tarihçesi

📌Rodos'un Fethi'nden sonra Kanuni'nin borazancıbaşı olan Ali Dede, buraya yerleşerek Halvetiyye'nin tarikatının Gülşeniyye koluna bağlı bir tekke açtı.

📌Rodos'ta Kaleiçi'nde Omiriu sokağında küçük bir külliye halinde düzenlenmiş bulunan bir külliye hüviyetindedir. Avlu içindeki bir mescid, bir türbe ve bir meşrutadan meydana gelmektedir.

📌Ali Dede ilk dergâhını, kilisenin yanında yer alan bir eve kurdu. Bu küçük kilise fetihten sonra bir minare eklenerek camiye çevrilince Ali Dede de tekkesini buraya nakletti.

📌Daha sonra halk buraya Alaca Tekke veya Borazânî Ali Baba Mescidi demeye başlamış ve bu isim caminin adı haline gelmiştir.

Camii hakkında ilginç bilgiler

✅Bu küçük külliyenin bugünkü durumu ise içler acısıdır. Türbenin çatısı çökmüş, sanduka da yer yer parçalanmıştır. Ardiye olarak kullanılan cami harimi de çok bakımsız ve arka bahçesi çöplük görünümündedir.