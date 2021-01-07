Rodos'taki Osmanlı mirası camiler
1522'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Rodos, yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Bu süre zarfında Osmanlılar kendi medeniyetinin izlerini de bölgeye taşıdılar. Bunun en güzel örneği Rodos'a inşa edilen camiler... Rodos fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yaptırılan camilerin yanında bölgede restorasyon gerekçesiyle kapalı tutulan birçok cami yer alıyor. Günümüzde ne yazık ki bu camilerin çoğunluğu harap durumda... Rodos'taki Osmanlı mirası camileri derledik...
Giriş Tarihi: 07.01.2021
17:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
18:25
Caminin tarihçesi
📌Rodos'un en eski camilerinden biri olan İbrahim Paşa, kapısı üstündeki dört satırlık Arapça kitabeden öğrenildiğine göre Kanuni Sultan Süleyman'ın adına inşa ettirildi.
📌Evliya Çelebi Mayıs 1671 çıktığı seyahatte uğradığı Rodos'u anlatırken (Maktul) İbrahim Paşa Camii adıyla andığı bu eseri kısaca tanıttıktan sonra kitabesinin de kopyasını vermiştir.
📌 İbrahim Paşa Camisi adadaki Müslümanların ibadet edebileceği tek cami olma özelliğini taşımaktadır.
Cami hakkında ilginç bilgiler
✅Rodos'ta 1540 yılında yaptırılan ve adanın en eskisi olan cami günde bir kez öğle namazları için ibadete açılıyor.
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Caminin mimari özellikleri
📌Camii, klasik Türk mimarisinin izlerini taşır. Kare tipli caminin üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüştür.
📌Caminin sadece bir minaresi vardır.
📌Minare İtalyan işgali döneminde 1928 yılında camiden ayrı betonarme olarak yeniden yapılmıştır.
📌Cami iki revaklıdır. Revaklar caminin girişinde bulunuyor. Son cemaat yeri ise üç kubbelidir. Caminin iç kısmı oldukça sade olan bir salondan oluşuyor. Minberi mermerden yapılmıştır. Bahçesindeki sekizgen şadırvanın çatısı ahşaptır.
Nasıl gidilir?
Caminin tarihçesi
📌Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethettikten sonra tarihi şehir olan Rodos'ta yaptırdığı camidir. Eski şehirde Saat Meydanı'nda yer alan binanın inşa edildiği yerde evvelce Saint Apostoli Kilisesi'nin bulunduğunu belirtmektedir.
📌Evliya Çelebi, caminin minare kapısı yanında 1533-34 tarihini veren bir tamir kitâbesini aktarmıştır.
📌1808 yılında cami büyük bir onarım geçirmiştir.
Camii hakkında ilginç bilgiler
✅Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı uyarınca adada inşa edilen Süleymaniye Camisi, yalnızca Ramazan ve Kurban Bayramı namazları için ibadete açılıyordu. 2005'teki restorasyon öncesine kadar İbrâhim Paşa Camii ile birlikte ibadete açık olan iki camiden biriydi. Cuma ve bayram namazları müftü vekilliği yapan kişiler tarafından burada kıldırılırdı. Günümüzde ise ibadete kapalıdır.
Tarihin soluk aldığı Osmanlı eserleri
Caminin mimari özellikleri
📌Cami, küçük ve alçak birer kubbeyle tabhâneli planlı ilk Osmanlı camilerinin geç dönemlerde yapılmış önemli bir örneğidir.
📌Kuzey cephesinde bir mihrâbiyenin yer aldığı caminin giriş kapısı basık kemerlidir.
📌Kapıda kullanılan mermer parçaları 1510-1520 tarihli bir şövalye mezarına aittir.
📌Mihrap ve minberi altın yaldızlı, ceviz ağacından yapılan minberi işlemelidir.
📌 Adada meydana gelen 1856 depremi ve cephanelik patlamasında Süleymaniye Camii de büyük çapta hasar görmüştür.
Nasıl gidillir?
BORAZANİ ALİ DEDE MESCİDİ
Caminin tarihçesi
📌Rodos'un Fethi'nden sonra Kanuni'nin borazancıbaşı olan Ali Dede, buraya yerleşerek Halvetiyye'nin tarikatının Gülşeniyye koluna bağlı bir tekke açtı.
📌Rodos'ta Kaleiçi'nde Omiriu sokağında küçük bir külliye halinde düzenlenmiş bulunan bir külliye hüviyetindedir. Avlu içindeki bir mescid, bir türbe ve bir meşrutadan meydana gelmektedir.
📌Ali Dede ilk dergâhını, kilisenin yanında yer alan bir eve kurdu. Bu küçük kilise fetihten sonra bir minare eklenerek camiye çevrilince Ali Dede de tekkesini buraya nakletti.
📌Daha sonra halk buraya Alaca Tekke veya Borazânî Ali Baba Mescidi demeye başlamış ve bu isim caminin adı haline gelmiştir.
Camii hakkında ilginç bilgiler
✅Bu küçük külliyenin bugünkü durumu ise içler acısıdır. Türbenin çatısı çökmüş, sanduka da yer yer parçalanmıştır. Ardiye olarak kullanılan cami harimi de çok bakımsız ve arka bahçesi çöplük görünümündedir.