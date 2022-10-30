Tophane Rotası

📍 Tophane Kasrı

🔸 Tophane'nin simgelerinde biri olan Tophane Kasrı, Necatibey Caddesi üzerinde ve Nusretiye Camii'nin hemen yanında yer alır. Eski Tophane Meydanı'nın en önemli öğelerinden biri olan bu kasır günümüzde tarihi mahiyeti pek bilinmeyen bir yapıdır.

🔸 Sultan Abdülmecid tarafından İngiliz mimar William James Smith'e inşa ettirilen binanın yapımı 1852 yılında tamamlanır. Kasır, padişahların Tophane'deki askeri tesisleri ziyaretleri veya şehri deniz yoluyla ziyarete gelen yabancı devlet adamlarının karşılanması esnasında kullanımı içindir. Mekan birçok önemli devlet adamını ağırlamıştır.