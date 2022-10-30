Tophane Rotası

📍 Nusretiye Camii
🔸 İstanbul'da sur dışında inşa edilen en büyük camiler arasında bulunan Nusretiye Camii, Tophane semtinde yer alır. II. Mahmud tarafından yaptırılan selatin camilerden biridir.
🔸 Caminin bulunduğu bölgede "Arabacılar Kışlası" isminde bir cami bulunur. Fakat burada yaşanan yangın sonrasında yerine daha büyük bir yapı olan "Nusretiye Camii" inşa edilir.
↪ Cami ampir ve barok mimari üsluplar ile yapıldığı için o dönemin çok üstü bir tarza sahiptir. Türk geleneklerinin görüldüğü süsleme, hattat Mustafa Râkım ve Mehmed Hâşim ile Recâi Şâkir efendilerin yapıtlarıdır.
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Nusretiye'nin Muvakkithanesi ve sebili de vardır fakat günümüze ulaşmamıştır.
Selatin cami ne demektir?
Selatin camiler, Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahların inşa ettirdiği camilere verilen genel isimdir.
Osmanlı döneminin ilk selatin camisi, Bursa Ulu Camii'dir.