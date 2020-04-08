Dünyada ilklere imza atan sanayi tesisi; Tophane-i Amire

📌Ocakçılar keçe elbiseler giyip yine keçeden sadece gözlerini açıktan bırakan külahlar takarlardı. Top döküleceği zaman sadrazam, şeyhülislam, kazasker gibi devlet büyükleri çağrılır, daha sonra dökümhanenin kapısı kapatılır, dökümcübaşı "Sultanım, din-i mübin aşkına zekât ve sadakanızdan altın, kuruş, ne olursa şu tunç denize bırakın" derdi. Bu arada ocak etrafında kırk elli kadar kurban edilirdi. Dökülen toplar bir hafta kalıbın içinde soğumaya bırakılır, daha sonra ustalar son işlemleri yapıp topa şeklini verirlerdi.

Ülkelerin bilinmeyen gizli silahları