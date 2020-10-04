Sultan Abdülhamid'in arşivinden tarihe tanıklık eden camiler

Edirne Sultan Selim Cami-i şerif şadırvan avlusu

📌 Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biridir. Sultan II. Selim'in emriyle 1575 yılında Edirne'de inşa edilmiştir.

📌Eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda asırlara meydan okuyan Selimiye Camii, oldukça düz bir topografyada yer almasından dolayı Edirne'nin her yerinden görünebilir.

📌Mimar Sinan, Selimiye'nin kubbesini, Ayasofya'nın kubbesinden daha büyük inşa etti. Sekiz adet fil ayağı tarafından taşınan muazzam kubbe, 31.26 metre çapında 42.30 metre yüksekliğindeydi. Ağrılığı ise iki bin tonu bulur.

▶Caminin içine girince görkemi daha da hissedilen bu kubbe, 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük fil payeye oturtuldu. "Kubbeyi zirveye taşıyan mimar" olarak da adlandırılan Mimar Sinan, kubbenin gelişebildiği en uç noktaya kadar ustalığını sergiledi.

Selimiye Cami'nin bilinmeyenleri