Sultan Abdülhamid'in arşivinden tarihe tanıklık eden camiler
İslam'ın sembolü ve yüce Allah'ın evi olan camiler, geçmişten günümüze kadar toplumsal yaşamın merkezi oldu. Yüzyıllardır Müslümanların dini ve ahlaki eğitiminde önemli katkılar sağladı. Bundan dolayı Müslümanlar, gittikleri her yerde kendi meskenlerinden önce cami inşa ederek şehirleri ihya etti. Sizler için, Camiler Haftası'nda Sultan Abdülhamid'in arşivinden tarihe tanıklık eden camileri derledik.
Giriş Tarihi: 04.10.2020
18:36
Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
19:20
Bursa Çelebi Sultan Mehmed Han Gazi Hazretlerinin Cami-i Şerifi
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Sultan Mehmed Han'ın yaptırdığı küliye, cami ve türbedeki İznik çinilerinden dolayı " yeşil " adıyla nam saldı. Tarihi vesikalarda İmaret-i Sultan, İmaret-i Sultan Çelebi Mehmed Han gibi isimlerle anılan külliye, cami, medrese, imaret, türbe, hamam ve hanlardan oluşuyor. Bulunduğu semte de adını veren külliyeye, cami ve türbedeki çinilerinden dolayı " Yeşil Külliye " olarak anılıyor.
▶ Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmed tarafından 1413-1419 yıllarında yaptırılan Yeşil Külliye, Bursa'nın manevi direkleri arasında gösterilir. Osmanlı mimari eserleri arasında en zengin süslemelere sahip yapılardan oluşan külliye, "yeşil" adını, literatüre "üretilmesi imkansız seramik" olarak geçen mavi, yeşil ve turkuaz renkli İznik çinilerinden alıyor. Sekiz köşeli, yanları mermer, üzeri çini kaplı bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiş Çelebi Mehmed'in mavi, sarı, lacivert ve beyaz renkte, tamamen kabartma çinilerle kaplı sandukasının bir benzeri daha bulunmuyor.
Adını seramiklerinin renginden alan külliye
Sultan I. Mehmed Camisi'nin girişi
📌 Külliye, Yıldırım Bayezid'in ölümünden sonra yaklaşık 11 yıl süren fetret devrinin sona ermesiyle yapımına başlanan
Osmanlı Devleti'nin yeniden şahlanışını simgeler niteliktedir. Osmanlı mimari eserleri arasında en zengin süslemelere sahip yapılardan biri olan külliye, tüm ihtişamıyla adeta devletin yeniden ve daha güçlü bir şekilde doğuşunun ispatı olarak görülür.
▶ Külliye "yeşil" adını, literatüre " üretilmesi imkansız seramik" olarak geçen mavi, yeşil ve turkuaz renkli İznik çinilerinden alıyor. Şehrin ortasında ve ovaya hakim bir tepe üzerinde inşa ettirilen külliye bünyesinde yer alan, planı ve çini süslemeleriyle Tebriz'deki Gök Mescit'e benzeyen Yeşil Cami, diğer yapılar gibi şehrin siluetinde önemli bir yer tutuyor.
Bursa'nın gezilecek tarihi yerleri
Cami-i Kebir'in dahilen görünüşü
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sonra "en yüksek mertebeli mabet" olarak bilinir. Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Emeviye Camisi'nden
▶Açılışında ilk hutbeyi
Somuncu Baba'nın verdiği, ilk imamı da Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi olan bu kutlu mekan, büyük alimlerin eserlerinde Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksa ve Şam'daki Emeviye Camisi'nin ardından beşinci ziyaretgah olarak zikredilir.
▶ Evliya Çelebi'nin, "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur." ifadesiyle anlattığı Ulu Camii, Bursa'nın itibarı en yüksek mabedi ve kalbi konumunda bulunur.
Bursa'nın Ayasofya'sı Ulu Cami
Edirne Sultan Selim Cami-i şerif şadırvan avlusu
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Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biridir. Sultan II. Selim'in emriyle 1575 yılında Edirne'de inşa edilmiştir.
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Eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda asırlara meydan okuyan Selimiye Camii, oldukça düz bir topografyada yer almasından dolayı Edirne'nin her yerinden görünebilir.
📌Mimar Sinan, Selimiye'nin kubbesini, Ayasofya'nın kubbesinden daha büyük inşa etti. Sekiz adet fil ayağı tarafından taşınan muazzam kubbe,
31.26 metre çapında 42.30 metre yüksekliğindeydi. Ağrılığı ise iki bin tonu bulur.
▶Caminin içine girince görkemi daha da hissedilen bu kubbe, 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük fil payeye oturtuldu. " Kubbeyi zirveye taşıyan mimar" olarak da adlandırılan Mimar Sinan, kubbenin gelişebildiği en uç noktaya kadar ustalığını sergiledi.
Selimiye Cami'nin bilinmeyenleri
Yıldız Hamidiye Camii
📌 Yıldız Hamidiye Camii, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1881-1885 yılları arasında inşa ettirildi. Yapının iki yanında sağlı sollu beyaz mermer merdivenler ve onların arasında yüksek bir taç kapı bulunur. Hamidiye,
selatin camilerinin sonuncusudur.
▶ Kubbe bezemelerinde pek rastlanmayan mavi üzerine yıldız işlemeler ve hünkâr kasrındaki altın varak, caminin zengin işlemelerine güzel bir örnektir. Caminin iç mekânının sağında ve solunda yer alan ahşap kafeslerin ikisi de iyi bir marangoz olan Abdülhamid'in el işçiliğidir.
▶ Mukarnaslı mermer mihrabın tavanı, korkulukları ve ayaklı vaaz kürsüsü altın yaldızlarla süslenmiştir. Ayrıca yapının minaresi mukarnas şerefeli ve minare gövdesi tepeye kadar yivlidir.
İhtişamlı mimarisiyle Hamidiye Camii