Tarihi güzellikleriyle kendisine hayran bırakan Osmanlı şehri: Mostar

İslam medeniyetinin Avrupa'daki en güzel örneklerinden olan Bosna, Osmanlılar'ın imar ve kültür faaliyetleri ile kimliğini bulan bir ülke. Mostar Köprüsü, Eğik Köprü, Koski Mehmed Camii, Nasuh Ağa Camii gibi yapıları ile Bosna'yı zenginleştiren Mostar şehri ise tarihi güzellikleri ve doğası ile kendisine hayran bıraktıran bir Osmanlı şehri...