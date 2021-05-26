Sultan Abdülhamid Enver Paşa’yı neden Küba’ya gönderdi?
Sultan II. Abdülhamid, dış politikanın öneminin arttığı bir dönemde hükümdar oldu. Onun diplomasi faaliyetleri daima "denge siyaseti" çerçevesinde gerçekleşti. 93 Harbi sonrası Balkanlardaki toprak kaybının ardından Girit sorunu gündeme geldi; meseleye Avrupalı ülkeler de dâhil oldu. Adada Yunanistan'ın kışkırtmalarıyla 30 yıl boyunca süregelen isyanların mahiyeti, Sultan Abdülhamid'e göre Küba ile benzerlik gösterebilirdi. Zira Küba da 30 yıldır İspanya'ya karşı bağımsızlık savaşı yürütüyordu. Küba'da iç isyanlar ve sonrasında izlenen politikaların Girit sorununun çözümünde etkili olması mümkündü. Abdülhamid, bu meseleyi araştırmak amacıyla Hasan Enver Paşa'yı görevlendirdi ve yerinde gözlem yaparak rapor hazırlaması için onu Küba'ya gönderdi.
Giriş Tarihi: 26.05.2021
18:02
Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
19:42
DIŞ POLİTİKANIN ÖNEMİNİN ARTTIĞI DÖNEM
🔸 Osmanlı Devleti'nin son yarım yüzyılı,
bir dönemdir. dış politika konularının önem kazandığı
🔸 Zira devletin neredeyse
ve Osmanlı Devleti'ne yabancı müdahale artmaya başlamıştı. tüm iç meseleleri uluslararası bir boyuta taşınmış
🔸 1876 yılında tahta geçen Sultan II. Abdülhamid,
dış politikada denge unsuruna yer vermişti. Osmanlı İmparatorluğuna ait toprakları korumak amacıyla
ABDÜLHAMİD’İN İZLEDİĞİ DENGE SİYASETİ
🔸 Sultan II. Abdülhamid'in hükümdar olduğu dönemde,
bulmuştu. dış sorunlar baş göstermiş ya da iç meseleler dış dünyada kendine destek
🔸 Osmanlı için son derece önemli bölgelerde,
Kıbrıs, Mısır, Bulgaristan, Doğu Rumeli, Boğazlar ve Batum gibi bölgelerde çeşitli krizler yaşanmıştı. İngiltere, Rusya, Almanya gibi büyük güçler ile
🔸 Sultan Abdülhamid,
bir denge siyaseti izlemişti. bu krizlerde çatışan güçlerden birini diğerine karşı kullanarak
🔸 Abdülhamid'in izlediği dış politikanın unsurları,
oluşturmuştu. genel politikasının da temelini
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AYESTEFANOS, BERLİN VE BÜYÜK TOPRAK KAYIPLARI
🔸 Rusya, 1870'li yıllardan sonra Panislavist politikalar izlemiş ve bunun sonucunda
gerçekleşmişti. 93 Harbi olarak da adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
🔸 Rusya,
ve bu bölgede ayaklanma çıkararak amacına ulaşabileceği sonucuna varmıştı. Balkanlarda çok yoğun bir propagandaya başlamış
🔸 Rusya, 93 Harbi sırasında "Ayestefanos" olarak da adlandırılan Yeşilköy sınırına kadar geldi ve Osmanlı, İstanbul'un düşmemesi için
kaldı. Ayestefanos Antlaşması'nı imzalamak durumunda
🔸 Rusya'nın güç kazanmasından korkan
ve Osmanlı, Balkanlardaki toprakların hâkimiyetini bu antlaşmada kaybetti. Avusturya ve İngiltere'nin talebiyle Berlin Konferansı toplandı
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Balkanların çehresini değiştiren savaş: 93 Harbi
GİRİT MESELESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
🔸 Osmanlı Devleti'nin,
sorunlardan birisi Girit meselesiydi. Ayestefanos ve Berlin Antlaşmalarının ardından karşılaştığı
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Akdeniz'in kilit noktası olarak değerlendirilen Girit, tarih boyunca önemini korudu. Hem coğrafi konumu hem de stratejik önemi açısından
🔸 1669 yılında fethedilen Girit Adası, ayrıcalıklı bir yapı içinde olmuş;
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın yönetimine bırakılmıştı. 1821 yılında Yunan isyanının gerçekleştiği dönemde
🔸 1866 yılında ayaklanma ile gün yüzüne çıkan ve 1869'a dek devam eden Girit sorunu,
hem de Avrupa ülkelerinin gündeminde yer almıştı. hem Osmanlı'yı meşgul eden ana konulardan biri olmuş
ABDÜLAZİZ GİRİT’E ÖZERKLİK NİTELİĞİNDE YETKİ VERDİ
🔸 1868 yılında Osmanlı padişahı
tanımlamıştı. Sultan Abdülaziz, bir ferman ile Girit'e özerklik niteliğinde bazı yetkiler
🔸 Yunanistan'ın
bu meseleyi sürekli tartışılır hale getirmişti. Girit adası üzerinde ısrarcı hak iddiaları,
🔸 Bunun sonucunda
isyancıların talepleri ve konunun uluslararası bir hal alması Girit sorununu çıkmaza sokmuştu. 1866 yılından itibaren ayaklanmalar süreklilik kazanmış;
🔍 Sultan Abdülaziz nasıl katledildi?