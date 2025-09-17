Stratejik Nokta: Miryokefalon Savaşı’nı öne çıkaran detaylar

2 /10













🔹 Malazgirt Muharebesi ile Türkler Anadolu'nun belli konumlarına yerleşmiş ve bir düzen kurmuştu. Ancak bu düzen ve birlik Sultan Mes'ud'un ölümüyle tekrar bozuldu.

🔹 O sıralar İmparator Manuel Komnenos ise Bizans için her manada oldukça önemli olan Anadolu'yu tekrar hakimiyeti altına almak için harekete geçti.