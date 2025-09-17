Bugün
Anasayfa Galeri Tarih Stratejik Nokta: Miryokefalon Savaşı'nı öne çıkaran detaylar

Yayınlanma Tarihi: 17.09.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:43

Anadolu topraklarında gerçekleşen her bir savaşın çok başka mahiyeti bulunuyor. Örneğin Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Gazneliler arasında gerçekleşen Dandanakan Muharebesi ile devlet kurulmuş, yine Büyük Selçuklu ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen Pasinler ile Türkler, Anadolu'da boy göstermişler. Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'ya giriş yapıldı. Miryokefalon diğer ismi Yurttutan Savaşı ile birlikte Türklerin Anadolu'dan atılamayacaklarını tüm dünyaya gösterdiler. İşte, bir zafer "Miryokefalon Savaşı"nı öne çıkaran detayları sizler için araştırdık.

🔹 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Malazgirt ordusu, kendinden 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu bozguna uğrattı.

🔹 Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan, Türklere Anadolu'nun kapısını açmış oldu. Miryokefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk toprağı olduğu tescillenmişti.

🔹 Malazgirt Muharebesi ile Türkler Anadolu'nun belli konumlarına yerleşmiş ve bir düzen kurmuştu. Ancak bu düzen ve birlik Sultan Mes'ud'un ölümüyle tekrar bozuldu.

🔹 O sıralar İmparator Manuel Komnenos ise Bizans için her manada oldukça önemli olan Anadolu'yu tekrar hakimiyeti altına almak için harekete geçti.

🔹 II. Kılıçarslan Şahinşah'dan Ankara'yı, Melik Zünnun'dan ise Sivas'ı aldı. Bu durum ise Manuel'in dikkatini fazlasıyla çekmişti.

🔹 Bizans İmparatoru Manuel bu ilerleyişi durdurmak ister bunun için Papa'ya bir mektup yazar. Papa ise bu desteğin hemen yapılamayacağını ve biraz beklemesini ister.

🔹 Fakat İmparator Manuel bu cevaptan çok da hoşnut olmaz ve harekete geçmesi gerektiğini düşünür. Zaman kaybetmemek için 50 bin askeri ile hazırlıklara başlar.

🔹 Sultan Kılıçarslan ise fikir ayrılıklarından ötürü savaşa henüz hazır olmadıklarını düşünür. İmparator ile ortak bir noktada buluşmayı talep eder. Ancak İmparator Manuel şart koşar.

🔹 Şartları; Ankara ve Danişmendlilerden alınan toprakları Bizans'a teslim edilmesi. Elbette bunu Sultan Kılıçarslan kabul etmez. Manuel bunun üzerine kendine sığınan Danişmend Beyi Zünnun ve askerleri ile birlikte yola çıkmıştır.

🔹 Manuel ordusunun bir kısmını Amasya üzerine göndererek kentin Selçuklu Devleti'nden alınmasını planlar ve etkisini her yerde yok etmek ister. İmparator Manuel Selçukluların başkenti Konya'yı işgal ederek devlete son vermeyi planlar.

