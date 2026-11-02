Selçuklu’nun şehir planlamacısı: Seyyid Harun Veli

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➤ Bir medeniyet meselesi olarak şehir kurmak bir milletin kültürünü, hafızasını ve bilincini oluşturma noktasında önemli bir konuma sahiptir. Şehirler, her bir ögesi ile yaşayan, tarihin dinamiklerini geleceğe aktaran yapılardır.

➤ İslam kültür ve medeniyetinin canlı birer timsali olan Selçuklu şehirleri Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilmesi amacıyla kurulur ve Osmanlı kentlerine temel oluşturur.