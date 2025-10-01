Saraybosna'nın Kalbi: Gazi Hüsrev Bey Külliyesi
1521 - 1541 yılları arasında Bosna'da sancak beyliği görevini ifa eden, anne tarafından Sultan II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey, Osmanlı tarihinde aynı yerde en uzun süre görev yapan sancak beyi olduğu gibi aynı zamanda inşa ettirdiği eserlerle Saraybosna'nın kurucusu olarak da anılır. Şehrin su sorununu da çözen Gazi Hüsrev Bey'in şaheseri olan Gazi Hüsrev Bey Külliyesi'ni araştırdık.
▪ Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri olan Bosna'nın başkenti Saraybosna'nın kalbi bir Osmanlı beyinin şehre hediyesi olan bir külliye ile süslenmiş vaziyette.
▪ Kanuni Sultan Süleyman devrinin önde gelen isimlerinden Gazi Hüsrev Bey'in vakıf eserleri ile donattığı Saraybosna'nın tam merkezinde Gazi Hüsrev Bey Külliyesi yer almakta.
▪ Saraybosna'nın merkezindeki eserlerin pek çoğunun altında imzası olan Gazi Hüsrev Bey, Saraybosna'yı inşa eden kişi olarak bilinmekte.
▪ Hüsrev Bey, Osmanlı vakıf sistemini Bosna'da yaygınlaştırarak günümüzde var olan şehir kültürünün ortaya çıkmasına katkı sağladığı gibi Boşnak Müslümanlar için bir gurur vesilesi.
▪ Osmanlı'nın Bosna'daki ilk sancak beyi İshakoğlu İsa Bey, "Saraybosna'nın kurucusu" olarak nitelendirilirken, Gazi Hüsrev Bey ise Saraybosna'nın bir şehir ve ticaret merkezi olmasını sağlayan isim oldu.
▪ Gazi Hüsrev Bey hakkında bilinmeyen ama en önemli detay ise anne tarafından Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in torunu olması.
▪ 1531 yılında tamamlanan Gazi Hüsrev Bey Camii, külliyenin en büyük parçası. Medrese, sıbyan mektebi, kütüphanei hankah, imaret, hamam, saat kulesi, hanlar, hazire daha sonra yapıya eklenmişti.
▪ Barındırdığı yapılar ile şehrin tam merkezi olarak anılan Gazi Hüsrev Bey Külliyesi, turistlerin ve yerli halkın adeta göz bebeği. Peki, bu büyük külliyenin içinde hangi yapılar var?
▪ Tamamen kesme taş ile inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camii, klasik Osmanlı üslubu ile inşa edilmişti. Kubbe yüksekliği yirmi altı metre olan cami, Saraybosna için hayati öneme sahip.
▪ Gazi Hüsrev Bey Camii, Halep'teki Hüsrev Paşa Camii ile birlikte Osmanlı mimarisindeki tabhâneli camiler tipinin son örneklerinden.