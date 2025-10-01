Saraybosna’nın Kalbi: Gazi Hüsrev Bey Külliyesi

3 /10













▪ Osmanlı'nın Bosna'daki ilk sancak beyi İshakoğlu İsa Bey, "Saraybosna'nın kurucusu" olarak nitelendirilirken, Gazi Hüsrev Bey ise Saraybosna'nın bir şehir ve ticaret merkezi olmasını sağlayan isim oldu.

▪ Gazi Hüsrev Bey hakkında bilinmeyen ama en önemli detay ise anne tarafından Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in torunu olması.

BOSNA'NIN UMUDA AÇILAN KAPISI: UMUT TÜNELİ