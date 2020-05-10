Arama

Menu

Sanki Yedim Camii'nin ilginç hikayesi

İstanbul denilince akla ilk gelenlerden biri de yüzyıllardır şehrin siluetinin eşsiz parçaları olan camilerdir. Şehrin kimliğinin en önemli parçalarından biri olan camilerle ilgili bilgiler ise bu zenginlik karşısında ne yazık ki eksiktir. Hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız camilerin başında gelen Sanki Yedim Camii'nin günümüze ulaşan ilginç bir hikayesi var. İşte küçük damlacıkların büyük göller meydana getirebileceğinin bir kanıtı olan Sanki Yedim Camii'nin öyküsü...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 16:33
  • 1
  • 10
ZEYREK'TE APARTMANLAR ARASINDA KALMIŞ KÜÇÜK BİR CAMİ
ZEYREK'TE APARTMANLAR ARASINDA KALMIŞ KÜÇÜK BİR CAMİ

Sanki Yedim Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan, Osmanlı döneminden kalma tarihî bir ibadethanedir. Zeyrek mahallesi, Kırbacı Sokağı'nda yer alan caminin yapılış tarihi ve kimin tarafından yaptırıldığı konusunda kesin bir bilgi yoktur.

İstanbul'daki camilerin ilginç hikayeleri

  • 2
  • 10

İstanbul'un Fatih semtinde küçük bir mahalle mescidi olan Sanki Yedim Camii'nin en kayda değer özelliği, rivayetler etrafında teşekkül etmiş ilgi çekici hikâyesidir.

Fatih Camii ve Külliyesi hakkında 10 bilgi

  • 3
  • 10
SANKİ YEDİM CAMİİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?
SANKİ YEDİM CAMİİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?

Rivayete göre Keçecizade Hayreddin Efendi adında dar gelirli bir esnaf "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı gereği üzere kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar imâr eder. İşte bunların doğru yolda olup başarıya ulaşacakları umulur." âyetindeki müjdeye vakıf olmak ister. Osmanlı döneminde padişahların yaptırdığı Selatin camilerini görüp imreneren Keçecizade, bir cami yaptırma arzusu duyar.

Çinileriyle dünyaca ünlü Rüstem Paşa Camii

  • 4
  • 10

Selatin Camileri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sultanların yaptırdıkları camilere verilen addır. İstanbul'daki ilk selatin camisinin, İstanbul'un ele geçirilmesi sonrası camiye çevrilen Ayasofya olduğu öne sürülse de II. Mehmed tarafından yaptırılmış Fatih Camii ilk selatin camii olarak kabul edilmektedir. Yakın çevresinde böylesine ihtişamlı bir mabedin bulunması Keçecizade'nin büyük bir karar almasında etkili olur. Nitekim girişeceği eylem aynı zamanda büyük bir nefis terbiyesidir.

İstiklal Marşı'nın ilk okunduğu yer: Nasrullah Camii

  • 5
  • 10
"GEL VAZGEÇ BU SEVDADAN..."
GEL VAZGEÇ BU SEVDADAN...

Keçecizade'nin cami yaptırma niyeti kalbinde öyle güçlenir ki, bir tutku halini alır. Ama ne hali, ne de maddî durumu cami yaptırmaya müsaittir. Fakat içindeki tutkuya engel olamayan Keçecizade Hayreddin, bunun için para biriktirmeye başlar. Her zaman olduğu gibi çevresindeki insanlar yolundan çevirip, ümidini kırmak için seferber olurlar. "Gel vazgeç bu sevdadan, boyundan büyük işlere kalkışma…" deseler de Keçecizade yolundan dönmez.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN