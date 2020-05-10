Sanki Yedim Camii'nin ilginç hikayesi

İstanbul denilince akla ilk gelenlerden biri de yüzyıllardır şehrin siluetinin eşsiz parçaları olan camilerdir. Şehrin kimliğinin en önemli parçalarından biri olan camilerle ilgili bilgiler ise bu zenginlik karşısında ne yazık ki eksiktir. Hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız camilerin başında gelen Sanki Yedim Camii'nin günümüze ulaşan ilginç bir hikayesi var. İşte küçük damlacıkların büyük göller meydana getirebileceğinin bir kanıtı olan Sanki Yedim Camii'nin öyküsü...