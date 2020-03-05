Çinileriyle dünyaca ünlü Rüstem Paşa Camii

Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı Mihrimah Sultan ile evli olan Rüstem Paşa, aynı zamanda döneminin en etkili devlet adamlarındandı. Tarihin en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan'a bir cami yaptırmış, içini o güne dek benzeri görülmemiş çinilerle donatmıştı. Çinileri asırları ve coğrafyaları aşan, sanat tarihinde bir mihenk taşı olarak görülen ve dünyada büyük şöhrete kavuşan bu cami, "Avrupa'nın en güzel tarihi camisi" seçilmişti. Çinileriyle dünyaca ünlü Rüstem Paşa Camii hakkında bilinmeyenleri derledik.