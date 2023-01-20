Sakarya'nın Ayasofya ile yaşıt köprüsü

İstanbul'un incisi Ayasofya'yı inşa ettiren Bizans İmparatoru Justinianus, döneminde ticaret yolu üzerinde stratejik açıdan büyük önem arz eden bir köprü yaptırır. Yapıldığı döneme göre oldukça uzun ve görkemli olan köprü, bin beş yüz yıla rağmen sapasağlam bir şekilde günümüze ulaşmayı başarır. Etrafındaki Bizans dönemi yapılarıyla tarih meraklılarının ilgisini çeken köprünün tarihinde pek çok detay var.