Sakarya'nın Ayasofya ile yaşıt köprüsü
İstanbul'un incisi Ayasofya'yı inşa ettiren Bizans İmparatoru Justinianus, döneminde ticaret yolu üzerinde stratejik açıdan büyük önem arz eden bir köprü yaptırır. Yapıldığı döneme göre oldukça uzun ve görkemli olan köprü, bin beş yüz yıla rağmen sapasağlam bir şekilde günümüze ulaşmayı başarır. Etrafındaki Bizans dönemi yapılarıyla tarih meraklılarının ilgisini çeken köprünün tarihinde pek çok detay var.
Giriş Tarihi: 20.01.2023
11:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
11:18
🔷 Tarihte Bizans İmparatorluğu kadar uzun süre ayakta kalabilen çok az devlet vardır.
Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak varlığını İstanbul'da sürdüren Bizans, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedene değin ayakta kalmayı başarır.
🔷 Bizans tarihinin en meşhur hükümdarlarından olan Justinianus,
Roma hukukunda yaptığı değişiklikler ve Bizans kültürüne kattığı varlığı bin yılı aşan eserleriyle bilinir.
İstanbul'un tarihi yapılarıyla ilgili rivayetler
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Büyük Jüstinyen olarak da bilinen İmparator Justinianus, 527 ile 565 yılları arasında Bizans'ı yönetir. İktidarı Kuzey Afrika'da elde ettiği başarılar, Sasanilerle giriştiği mücadeleler ve tarihe " Justinianus kanunları" olarak geçen yargı reformlarıyla ön plana çıkar.
Müslümanların Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş: Mute Savaşı
🔷 Bizans İmparatoru I. Justinianus'un Bizans tarihinde en çok anılmasının en önemli nedeni mimari eserleridir.
Hükümdarın en önemli eseri İstanbul'un merkezinde yer alan Ayasofya'dır. 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirdiği bazilika planlı bu patrik katedrali, günümüzde de dünyanın en değerli eserlerinden biridir.
Beyazıd'ın yanında dini tartışmalara katılan Bizans İmparatoru II. Manuel
🔷 1453 yılında
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine dek Ortodoks Hıristiyan dünyasının merkezi olan Ayasofya, mimarisiyle, başından geçen olaylarla, gizemiyle tarihin en çok konuşulan eserlerinden biridir.
🔷 Osmanlı'nın fethiyle Müslümanlaşan şehir, en büyük mabedinin camiye çevrilmesiyle fetih hakkını elde eder. Ayasofya bu anlamda
Türk-İslam tarihi açısından önemli bir çizgiyi ifade eder.
Ayasofya külliyesinde neler bulunuyordu?
🔷 Justinanus'un günümüze ulaşan bir diğer eseri Sakarya'da yer alan büyük köprüdür.
Ayasofya Camii ile eşdeğer sayılan ve bin beş yüz yıldır ayakta kalmayı başaran köprü pek çok yönden oldukça dikkat çekicidir.
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Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü mevkiinde bulunan Justinianus Köprüsü, Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu'daki en görkemli ve eski eserlerinden biridir.
Sakarya'da geçmişten bir gün