Sakarya Meydan Muharebesi: Türk Bağımsızlık Savaşı'nda Dönüm Noktası

1 /6 I. ve II. İnönü savaşları















🔹 I. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmişti. İstanbul, boğaza demir atan işgal birliklerinin donanmalarıyla çevrili ve şehrin farklı bölgelerinde nöbet tutan düşman askerleri tarafından kuşatılmıştı. İtilaf Devletleri'nin bu tavrına karşılık Türk halkında müdafaa ruhu oluşmuş ve Osmanlı topraklarının her bir metrekaresinde düşmana karşı mücadeleye başlanmıştır.

🔹 I. ve II. İnönü savaşları ile Anadolu'da Yunan askeri birliklerine karşı konulmuş ve başarılar elde edilmiş savaşlardır. Yunan ordusunun Anadolu'daki ilerleyişi durmuş, Türk ordusunun moralini arttıran savaşlar olarak tarihe geçmiştir.

🔹 Kütahya-Eskişehir Muharebeleri yenilgisinden sonra Yunan ordusu, yeni bir taarruza geçmiş ve Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesine neden olmuştur. Bu geri çekilme hem orduda hem de yeni kurulan TBMM'de büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Türk milletinin ölüm kalım savaşı: "Sakarya Zaferi"