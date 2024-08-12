Piramitlerin bilinmeyenleri

◾ İsimlerini dönemin krallarından alan piramitler, en büyüğü Keops (Kral Khufu), ortanca piramit Kefren (Kral Khafre) ve küçük piramit Mikerinos (Kral Mnkaure) olmak üzere baba, oğul ve torun mezarı olarak aynı bölgede yer alıyor.

◾ Yapımının ardından 3 bin 800 yıl boyunca dünya genelinde "en yüksek yapı" rekorunu koruyan Keops, 230 metre genişliğinde ve 147 metre uzunluğunda ancak zamanla yıpranmasından dolayı yaklaşık 10 metre kısalmış durumda.

ARŞİV FOTOĞRAFLARIYLA AZ BİLİNEN ANTİK MISIR