Piramitlerin bilinmeyenleri
Dünyanın en eski ve gizemli yapılarından biri olan Mısır Piramitleri üzerindeki sır perdesini hala koruyor. Eserlerin tarihleri epey geç tarihlere dayanıyor. Öyle ki Kahire Giza'daki Keops piramidi M.Ö. 2560 yılında Mısır firavunu III. Khufu tarafından inşa ettirilmişti. Dünyanın en ikonik mimari eserlerinden biri olan piramitlerin nasıl inşa edildiğinden içindeki detaylara dek her bir noktası hala sır küpü. Sizler için Kahire'nin kalbinde bulunan kraliyet mezarları, piramitlerin bilinmeyen gizemlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 12.08.2024
13:36
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
15:31
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nin en üst sıralarında bulunan Mısır Piramitleri, esasında Firavun ailelerine ait gösterişli kraliyet mezarlarıydı.
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Firavunun göğe yükseldiği yer olarak kabul edilen piramitler, Mısır'ın en bilinen simgeleri. Lakin asırlardır açıklanamayan, bilinemeyen sırları var.
YÜZLERCE YILLIK BÜYÜK GİZEM: GİZA
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Mısır piramitlerinin en bilineni, en çok ziyaret edileni ve görüntüsü ile insanların hayran kaldığı yapı Firavun Keops adına inşa edilen Keops piramiti.
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138 metre yüksekliğe sahip olan Keops piramiti ayrıca dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl yüz binlerce insan yapıyı görmek için seyahat ediyor.
◾ Piramitler sadece
Mısır'ın öz sermayesi ile yapılmamıştı. Bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılar yapıların sadece Mısır merkezli malzemelerle inşa edilmediğini de kanıtlar nitelikte.
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Sina Yarımadası'ndan gelen bakır el aletleri, Asvan taş ocaklarından çıkan granitler, Lübnan'dan temin edilen keresteler yapı ve tarihe dair önemli ipuçları taşıyor.
MISIR'IN ANTİK MEZARLIĞI: BENİ HASAN
◾ Devasa
blokların yan yana ve üst üste dizilmesiyle inşa edildiği düşünülen piramitlerin inşa süresince yapımda kaç kişinin çalıştığı ise hala muamma.
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Mimari otoriteler Mısır'ın simgesi olan böylesine büyük ve geniş çaplı bir inşaatta binlerce işçinin çalışması gerektiğini düşünüyorlar.
◾ İsimlerini dönemin krallarından alan piramitler, en büyüğü
Keops (Kral Khufu), ortanca piramit Kefren (Kral Khafre) ve küçük piramit Mikerinos (Kral Mnkaure) olmak üzere baba, oğul ve torun mezarı olarak aynı bölgede yer alıyor.
◾ Yapımının ardından
3 bin 800 yıl boyunca dünya genelinde "en yüksek yapı" rekorunu koruyan Keops, 230 metre genişliğinde ve 147 metre uzunluğunda ancak zamanla yıpranmasından dolayı yaklaşık 10 metre kısalmış durumda.
ARŞİV FOTOĞRAFLARIYLA AZ BİLİNEN ANTİK MISIR