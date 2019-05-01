Pierre Loti İstanbul’u nasıl anlattı?
Pierre Loti 1890 yılında İstanbul'a gelmiş, bu şehirde şahit olduğu olayları bir roman gibi kaleme almıştı. Fransız Pierre Loti, İslam ülkelerindeki çekişmesiz ve hoşgörülü yaşama özenmiş, İstanbul'da kaldığı süre boyunca yerel kıyafetler giyerek halkın arasına karışmıştı. Peki, ardında 40'tan fazla eser bırakan Pierre Loti'nin "bu topraklara özgü bir gelenek" olarak adlandırdığı konu neydi? İstanbul sokaklarında Pierre Loti'nin dikkatini hangi olaylar çekmişti?
Giriş Tarihi: 01.05.2019
14:43
Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
10:03
🔸 Asıl adı Louis-Marie Julien Viaud olan Pierre Loti, Türkiye'ye (İzmir) ilk kez 1875-1876 yılında asteğmen olarak Jean-Bart gemisiyle geldi.
🔸 Daha sonra İstanbul'daki Gladiateur gemisinde bir göreve atandı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra İstanbul'daki kaldığı süreyi bir roman gibi yazdı.
İSLAM ÜLKELERİNDEKİ HOŞGÖRÜLÜ YAŞAMA ÖZENDİ
🔸 Bu ilk yapıtı,
Aziyade adıyla 1879'da yayımlandı. Pierre Loti üçüncü romanı Le Roman d'un Spahi'de (Bir Sipahinin Romanı) imzasını ilk kez kullandı.
🔸 Avrupa'nın makineleşen, aşırı maddileşen yaşamına karşı Doğu'ya hele İslam ülkelerindeki çekişmesiz, hoşgörülü yaşama özlem duyan Loti, İstanbul'da kaldığı sürece bu düşüncelerle halkın arasına karıştı.
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ABDÜLHAMİD KENDİSİNE KORUMA VERMİŞTİ
🔸 Bu sebeple yerli giysileri giyip Eyüp gibi İstanbul'un en sakin ve dine bağlı bir bölgesinde yaşamayı yeğledi.
🔸 Kendisini tanıyan Sultan II. Abdülhamid, bütün polis teşkilatına resmini dağıttırdı ve rahatsız edilmeden koruma altında tutulması emrini verdi.
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ARDINDA 40’TAN FAZLA ESER BIRAKTI
🔸 10 Haziran 1923'te öldüğünde, ardında kırktan fazla eser bıraktı. Bunlardan yedisi harf devriminden önce Türkçeye çevrildi.
🔸 Latin harfleriyle dilimize çevrilen eserlerinin sayısı ise sekizi aşmıyordu.
Doğu Düşleri Sona Ererken (Supremes Visions d'Orient) adlı eseri ise 1910 ve 1913 yıllarında yazarın İstanbul'a yaptığı son gezilerinden bahseder.
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PİERRE LOTİ İSTANBUL’U NASIL ANLATTI?
🔸 Pierre Loti, 1890 yılının İstanbul'una dair şu sözleri kaleme almıştı:
"Günün ilk ışıkları ve sokak fenerleri altındaki Galata'da bir karmaşa bir patırtı sorma gitsin. Aba kumaştan giysileri, kırmızı fesleriyle dalga dalga ilerleyen sayısız yaya arasında, biraz ürkmüş olan atım sekerek ilerliyordu."