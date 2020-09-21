Müziğin şifa olduğu hastane: Edirne Darüşşifası

📌 Darüşşifanın iki avlu ve bir şifahanesi vardı. İlk avlunun sağ tarafındaki odalar poliklinik hizmeti görür; hekimler, kehhaller (göz doktoru) ve cerrahlar hastaları burada tedavi ederdi. Burada ayrıca nöbetçi odaları, akıl hastası için tecrit odası, çamaşır odası, kiler, mutfak odaları yer alırdı.

➡ Sol tarafta yer alan mutfaktaki kazanlarda hasta ve çalışanlar için aşlar kaynatılırdı. Bunlar imarette halk için yapılan yemekler değildi. Dünyada bir ilk olarak her hasta için özel olarak pişirilirdi.