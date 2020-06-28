İslam uygarlığında eczacılık ve ilaçlar hakkında 25 ilginç bilgi

İslam uygarlığında eczacılık, Müslüman alimler tarafından temelleri atılan oldukça gelişmiş bir müesseseydi. İlaç üretimi, doğru tür ve dozun tespit edilmesi, ilaçların saflığı gibi pek çok detay, bugün olduğu gibi tedaviyi doğrudan etkileyen unsurlardı. Tarihte ilk eczane, bundan tam 12 asır önce Bağdat'ta kuruldu ve pek çok Müslüman alim, eczacılığı her geçen gün biraz daha geliştirerek literatüre pek çok yazılı eser kazandırdı. İslam uygarlığında eczacılık ve ilaçlar hakkında 25 ilginç bilgiyi derledik.