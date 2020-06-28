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İslam uygarlığında eczacılık ve ilaçlar hakkında 25 ilginç bilgi

İslam uygarlığında eczacılık, Müslüman alimler tarafından temelleri atılan oldukça gelişmiş bir müesseseydi. İlaç üretimi, doğru tür ve dozun tespit edilmesi, ilaçların saflığı gibi pek çok detay, bugün olduğu gibi tedaviyi doğrudan etkileyen unsurlardı. Tarihte ilk eczane, bundan tam 12 asır önce Bağdat'ta kuruldu ve pek çok Müslüman alim, eczacılığı her geçen gün biraz daha geliştirerek literatüre pek çok yazılı eser kazandırdı. İslam uygarlığında eczacılık ve ilaçlar hakkında 25 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 15:01
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Dünya üzerinde ilk eczaneler bundan 12 asır önce, Bağdat'ta kuruldu.

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9'uncu yüzyılın başında eczacılar, karmaşık ilaçları hazırlama ve saklama gibi babadan oğula aktarılan bilgi ve becerilere sahipti.

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Pazarlarda faaliyet gösteren bu müesseseler, periyodik olarak, "Muhtesib" adı verilen resmi memurlar tarafından denetleniyordu.

İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi

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Denetimlerde ağırlık ve tartıların doğruluğu ve ilaçların saflığı kontrol ediliyor, bozulmuş ilaç kullanımının önüne geçiliyor, sahte eczacılar ayıklanıyordu.

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Tüm eczacılar "Sıhhat ve Emniyet Amiri" tarafından yapılan teftişlere tabi olurlar; ilaçlara başka madde karıştıranlar ibret için halk önünde cezaya çarptırılırlardı.

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