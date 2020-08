Osmanlı’nın asırlık geleneği: Hırka-i saadet alayı

📌 Osmanlı padişahları, Peygamberimizin bu mübarek emanetine ayrı bir ehemmiyet gösterir, her daim yakın olmaya özen gösterirdi. Öyle ki I. Ahmed'in gittiği her yere hırka-i saâdeti de beraberinde götürürdü. Sultan II. Mustafa ise Ramazan'da gittiği Çatalca'da özel bir arabayla hırka-i saâdeti yanında götürdü ve özel bir odada muhafaza etti. Ramazanın on beşinde ise törenle ziyaret etti.

Osmanlı sultanlarının Peygamber sevgisini dile getirdiği şiirler