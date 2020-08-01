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Osmanlı'daki Kurban Bayramları hakkında ilginç bilgiler

Allah rızasını kazanmak için yapılan kurban kesme faaliyetinin ve dolayısıyla Kurban Bayramı'nın kültürümüzde ayrı bir yeri var. Her özel gün gibi Kurban Bayramı etrafında da geçmişten günümüze şekillenen bir sosyal yaşantı söz konusuydu. İmparatorluk merkezinin İstanbul'da olması incelmiş bir kültürü, renkli görüntüleri ve beraberinde ilginç detayları da ortaya çıkarıyordu. Padişahların kendi kesecekleri kurbanlıkların boynuzları altın yaldızla süsleniyor, askerlere peynirli pide ve şeker dağıtılıyordu. İmparatorluğun zor zamanlardan geçtiği dönemlerde ise birlik ve beraberliğin en kuvvetli bir şekilde hissedildiği anlar yine Kurban Bayramları oluyordu. İşte Osmanlı'daki Kurban Bayramları hakkında ilgi çekici detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 09:46
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Eski İstanbul'da et ihtiyacı 19. yüzyıla kadar bilhassa Yedikule'de kurulan mezbahalardan sağlanıyordu. İlk etapta şehir dışında açılmaya çalışılan bu mekanlar daha sonrasında ise İstanbul içine taşındı.

Osmanlı'da bayram coşkusu nasıl yaşanırdı?

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Şehre kesimlik hayvanın girmesine yalnızca Kurban Bayramı zamanında izin vardı. Eski İstanbul'da kurbanlıklar şehrin muhtelif yerlerindeki pazarlarda alıcısına ulaştırıldı. Bu pazarlardan en önemlisi de Beyazıt Meydanı'nda kurulanıydı.

Osmanlı'da Kurban Bayramı

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Eski İstanbul'da kurbanlıklar çoğunlukla evlerin ve konakların bahçesinde kesilirdi. Evlerin küçülmesi ve müstakil bahçelerin ortadan kalkması zamanla bu durumu da değiştirdi.

10 maddede Osmanlı'nın kadim geleneği "helva sohbetleri"

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Osmanlı saray çevresinde ise resmi törenler ve bayramlaşmalar bittikten sonra sıra kurban kesilmesine gelirdi. Eski İstanbul ve sarayda kurbanlık hayvan olarak koç özel olarak da Sakız koçu tercih edilirdi. Sakız koçları gerek etlerinin lezzeti gerekse gösterişli yapılarından dolayı diğer koyun cinsleri arasından ön plana çıkıyordu…

Osmanlı Sarayında bayram törenleri nasıl olurdu?

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Saray'ın koyun eti, kurbanlık ihtiyacı Saya Ocağı denilen bir teşkilat tarafından karşılanıyordu. Bu ocak mensuplarının yetiştirdiği koçlar öncesinde Topkapı Sarayı, sonrasında ise Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı avlusuna getiriliyor ve padişah kesim sırasında bizzat hazır buluyordu.

Osmanlı padişahlarının asırlık geleneği: Bayram alayı

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