Osmanlı'daki Kurban Bayramları hakkında ilginç bilgiler

Allah rızasını kazanmak için yapılan kurban kesme faaliyetinin ve dolayısıyla Kurban Bayramı'nın kültürümüzde ayrı bir yeri var. Her özel gün gibi Kurban Bayramı etrafında da geçmişten günümüze şekillenen bir sosyal yaşantı söz konusuydu. İmparatorluk merkezinin İstanbul'da olması incelmiş bir kültürü, renkli görüntüleri ve beraberinde ilginç detayları da ortaya çıkarıyordu. Padişahların kendi kesecekleri kurbanlıkların boynuzları altın yaldızla süsleniyor, askerlere peynirli pide ve şeker dağıtılıyordu. İmparatorluğun zor zamanlardan geçtiği dönemlerde ise birlik ve beraberliğin en kuvvetli bir şekilde hissedildiği anlar yine Kurban Bayramları oluyordu. İşte Osmanlı'daki Kurban Bayramları hakkında ilgi çekici detaylar...