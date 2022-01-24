Osmanlı'da yaşayan İngiliz Dorina Neave anılarında 1890 kara kışı

◾ Tarih boyunca İstanbullular pek çok sert kış yaşadı ve bunların bazıları şehrin hafızasında yer edindi. Öyle dönemler oldu ki insanlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılamayaz hale geldi. 1620-1621 yılları bu zaman dilimlerinden biriydi.

◾ İstanbul o zamana kadar görmediği sert kışını yaşadı. 1621'in Şubat ayında payitaht sakinleri, Üsküdar ile Sarayburnu arasının donmuş olduğuna şâhit oldular. Öyle ki birçok kimse donan denizi yürüyerek geçti.

◾ Boğazın donması erzak taşıyan gemilerin gemilerin şehre girmesine mani oldu ve yetmiş dirhem ekmek bir akçeye ve etin okkası da onbeş akçeye yükseldi. Bu vakayı Peçevi tarihinde Seyyid Haşimi'nin şiiriyle aktardı:

Sitanbul'la Üsküdar arası tondı kış katı oldu

Geçer her canibe adem yürür havf itıneyüp buzda

Deniz ile (yer bir) oldu var ana ibret gözüyle bak

Silip inayet gubarın varsa gözde

Yürü sur u güzar ile tazarru' eyle Mevla'ya

Umarız kim burudet def' olup tesir ide sözde

Didi ey Haşimi tarihin anın lafzan uma'nen

Yol oldu Üsküdar'a Akdeniz tondı bin otuzda