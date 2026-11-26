Osmanlı'da Fotoğrafçılığın Gelişimi
1857 yılında İstanbul'un Pera semtinde kurulan Sébah & Joaillier Fotoğrafhanesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine, kültürel zenginliğine ve toplumsal yaşamına objektif tutan önemli fotoğraf stüdyolarından biri oldu. Sultan II. Abdülhamid döneminde sarayla kurduğu ilişkiler ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine katkılarıyla öne çıkan fotoğrafhane; saraylardan sokaklara, tarihî yapılardan insan portrelerine uzanan geniş bir görsel arşiv oluşturdu. Bugün bu fotoğraflar, Osmanlı'nın geçmişini, mimarisini ve toplumsal belleğini anlamamızı sağlayan değerli tarihî belgeler arasında yer alıyor.
📷 Fotoğrafçılık, 1839'da Fransa'da duyurulmasından sonra kısa sürede Avrupa'dan diğer ülkelere yayıldı. Osmanlı İmparatorluğu da bu yeni teknolojiyi erken tanıyan ülkelerden biriydi. 1840'lı yıllardan itibaren İstanbul'a gelen Avrupalı fotoğrafçılar, özellikle Beyoğlu ve Pera çevresinde fotoğraf stüdyoları açmaya başladı.
📷 Bu dönemde fotoğrafçılık, Osmanlı toplumunda yeni bir meslek ve ticaret alanı olarak gelişti. Özellikle yabancı diplomatlar, seyyahlar, tüccarlar, askerler ve İstanbul'u ziyaret eden Avrupalılar fotoğraf stüdyolarının önemli müşterileriydi. İstanbul'un kozmopolit yapısı, farklı kültürlerin bir arada yaşaması ve tarihî eserlerin zenginliği, fotoğrafçılık faaliyetlerinin gelişmesi için uygun bir ortam oluşturdu. Bu gelişmelerin içinde öne çıkan isimlerden biri Pascal Sébah'tı.
📷 Pascal Sébah (1823–1886), İstanbul'da Süryani bir baba ve Ermeni Katolik bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fotoğrafçılığa ilgi duyan Pascal Sébah, ağabeyi Cosmi Sébah ile bu yeni mesleğe yöneldi.
📷 18 Mayıs 1857'de İstanbul'un Pera semtinde, Tomtom Sokağı 10 numarada ilk fotoğraf stüdyolarını açtılar. İşletmenin ilk adı P. Sébah – Société Photographique olarak kayıtlara geçti.
📷 Stüdyonun kuruluşu, İstanbul fotoğrafçılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Sébah ailesi, fotoğrafçılığı portre çekiminin ötesine taşıyarak İstanbul'un tarihî ve kültürel özelliklerini belgeleyen geniş kapsamlı bir üretim gerçekleştirdi.
📷 İlk yıllarda çekilen fotoğraflar arasında İstanbul manzaraları, tarihî yapılar, antik kalıntılar, sokak yaşamı ve insan portreleri önemli bir yer tuttu. Pascal Sébah'ın fotoğrafları kısa sürede yerli ve yabancı müşteriler tarafından ilgi gördü.
📷 Özellikle İstanbul'u ziyaret eden turistlerin, gezdikleri şehirlerden fotoğraf alarak seyahat albümleri oluşturması stüdyonun ticari başarısını destekledi. 1860'lı yıllarda stüdyo faaliyetlerini genişletti, Pera'nın önemli caddelerinde yeni çalışma ve satış mekânları açtı. 1868'de Grande Rue de Péra üzerindeki 439 numaralı binada faaliyet göstermesi, işletmenin büyümesinde önemli bir aşamaydı.
📷 Bu dönemde stüdyo El Chark (Doğu) adıyla da anılıyordu. Böylece Pascal Sébah, İstanbul'da fotoğrafçılığın kurumsallaşmasına ve uluslararası ölçekte tanınmasına katkıda bulunan öncü isimlerden biri haline geldi.
📷 Jean Pascal Sébah'ın bazı fotoğrafları kendi adıyla, bazıları ise Sébah & Joaillier imzasıyla yayımlandı. Bu durum, stüdyonun fotoğraf üretiminde farklı kuşakların ve fotoğrafçıların katkısının olduğunu gösteriyor.
📷 Bu nedenle stüdyonun ürettiği her fotoğrafı doğrudan Pascal Sébah'a veya Polycarpe Joaillier'ye atfetmek yerine fotoğrafların üzerindeki imzalar, baskı özellikleri, tarihleri ve arşiv kayıtları birlikte değerlendirilmelidir.
📷 Sébah & Joaillier'in tarihindeki en önemli dönemlerden biri Sultan II. Abdülhamid'in saltanatı olan 1876–1909 yıllarıydı.
II. Abdülhamid, fotoğrafın gelişimini yakından takip etti ve fotoğrafçılığı devletin tanıtımı, diplomatik ilişkileri ve uluslararası itibarı açısından önemli bir araç olarak gördü. Bu yaklaşım, Osmanlı tarihinde fotoğrafın kişisel hatıra veya sanatsal üretimin yanı sıra bir devlet politikası aracı olarak kullanılmasını sağladı.