2 /20 Pascal Sébah ve İlk Fotoğraf Stüdyosu















📷 Pascal Sébah (1823–1886), İstanbul'da Süryani bir baba ve Ermeni Katolik bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fotoğrafçılığa ilgi duyan Pascal Sébah, ağabeyi Cosmi Sébah ile bu yeni mesleğe yöneldi.

📷 18 Mayıs 1857'de İstanbul'un Pera semtinde, Tomtom Sokağı 10 numarada ilk fotoğraf stüdyolarını açtılar. İşletmenin ilk adı P. Sébah – Société Photographique olarak kayıtlara geçti.

📷 Stüdyonun kuruluşu, İstanbul fotoğrafçılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Sébah ailesi, fotoğrafçılığı portre çekiminin ötesine taşıyarak İstanbul'un tarihî ve kültürel özelliklerini belgeleyen geniş kapsamlı bir üretim gerçekleştirdi.