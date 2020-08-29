Osmanlı'da aşure günü nasıl karşılanırdı?

📌İşte Peygamberimizin "Allah'ın ayı" olarak nitelediği Muharrem ayı Müslümanlar için özel kabul edilen zaman dilimlerinden biridir. Muharrem ayının içinde öyle bir gün vardır ki Müslümanlar için ehemmiyeti olan birçok hadise yaşanmıştır.

📌Hz. Musa deninizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüş, Hz. Nuh gemisini Cudi dağı üzerine demirlemiş, Hz. Yunus balığın karnından işte bugün; yani Aşure günü çıkmıştır.