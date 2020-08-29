Osmanlı'da aşure günü nasıl karşılanırdı?

Osmanlı'nın dini hayatının önemli bir parçası olan aşure; Saray başta olmak üzere, üst düzey devlet ricalinden halk kesimine kadar sosyal hayatı canlı tutan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren bir kültür oluşturmuştu. Bilhassa Osmanlı Sarayları bu özel günü, yaptığı etkinlikler sayesinde hakkıyla yerine getiriyordu. Müslümanlar için özel kabul edilen bu günde yardımlaşmanın en güzel örnekleri yine Osmanlı'da yaşanıyor, İstanbul'un neredeyse bütün evlerinden aşure kokuları sokaklara yayılıyordu. Peki, Osmanlı'da aşure gününde ne tür hazırlıklar yapılıyordu?
Giriş Tarihi: 29.08.2020
17:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
17:42
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KÜLTÜREL HAYATI CANLI TUTAN ÖZEL GÜN VE GECELER
2
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AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ
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4
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OSMANLI'DA AŞURE GÜNLERİ NASIL KARŞILANIYORDU?
5
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İSTANBUL'UN BÜTÜN EVLERİNDEN YAYILAN AŞURE KOKULARI