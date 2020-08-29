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Osmanlı'da aşure günü nasıl karşılanırdı?

Osmanlı'nın dini hayatının önemli bir parçası olan aşure; Saray başta olmak üzere, üst düzey devlet ricalinden halk kesimine kadar sosyal hayatı canlı tutan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren bir kültür oluşturmuştu. Bilhassa Osmanlı Sarayları bu özel günü, yaptığı etkinlikler sayesinde hakkıyla yerine getiriyordu. Müslümanlar için özel kabul edilen bu günde yardımlaşmanın en güzel örnekleri yine Osmanlı'da yaşanıyor, İstanbul'un neredeyse bütün evlerinden aşure kokuları sokaklara yayılıyordu. Peki, Osmanlı'da aşure gününde ne tür hazırlıklar yapılıyordu?

Giriş Tarihi: 29.08.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 17:42
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KÜLTÜREL HAYATI CANLI TUTAN ÖZEL GÜN VE GECELER
KÜLTÜREL HAYATI CANLI TUTAN ÖZEL GÜN VE GECELER

📌Her toplumda gerek kültürel gerekse dini yönlerden önemli sayılan gün ve geceler vardır. Bu süreçlerde meydana gelen birtakım hadiseler sebebiyle o günü yad etmek için belli başlı ritüeller yapılagelmiştir. Yapılan dini ritüeller ortak değerlere sahip bireyler arasında kültürel hayatı da canlı tutan unsurlardır.

Osmanlı Sarayı'nda hicri yılbaşı nasıl karşılanırdı?

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AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ
AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

📌İşte Peygamberimizin "Allah'ın ayı" olarak nitelediği Muharrem ayı Müslümanlar için özel kabul edilen zaman dilimlerinden biridir. Muharrem ayının içinde öyle bir gün vardır ki Müslümanlar için ehemmiyeti olan birçok hadise yaşanmıştır.

📌Hz. Musa deninizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüş, Hz. Nuh gemisini Cudi dağı üzerine demirlemiş, Hz. Yunus balığın karnından işte bugün; yani Aşure günü çıkmıştır.

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Pek çok anlama haiz olan bu özel gün, Osmanlı'da da elbette hakkıyla yerine getirilerek kutlanıyordu. Gelibolulu Ali, Katip Çelebi gibi Osmanlı tarihçilerinin eserlerinde aşure günü ile ilgili bilgiler yer almakta. Bu eserlerin hemen hepsinde Osmanlı toplumunun bu güne özel önem verdiğini işaret eden detaylar bulunur.

Peki, Osmanlı'da aşure günleri nasıl karşılanıyordu?

Muharrem ayı ile ilgili ayet ve hadisler

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OSMANLI'DA AŞURE GÜNLERİ NASIL KARŞILANIYORDU?
OSMANLI'DA AŞURE GÜNLERİ NASIL KARŞILANIYORDU?

📌Osmanlı'da Müslümanlarca kutsal sayılan Aşure gününde ilk olarak birbirleriyle akran olanlar el sıkışır, büyüklerin elleri öpülür ve selamlaşılırdı. Tıpkı bayramlarda olduğu gibi el öpme esnasında harçlıklar verilirdi, bu paralar uğurlu sayıldığı için harcanmaz saklanırdı.

Bu günde gerek halk gerekse devlet ricali aşure dağıtımına özen gösteriyordu. Osmanlı'da cuma gününde aşure dağıtılırdı.

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İSTANBUL'UN BÜTÜN EVLERİNDEN YAYILAN AŞURE KOKULARI
İSTANBUL'UN BÜTÜN EVLERİNDEN YAYILAN AŞURE KOKULARI

📌İstanbul'un bütün evlerinde az da olsa Muharrem'in onuncu günü aşure pişerdi. Aşureler herkesin gücüne göre değişik şekillerde süslenerek komşulara dağıtılırdı.

📌Hayırseverler de aşure günlerinde hayırda birbirleriyle yarışırdı. Halka aşure dağıtmak için vakıflar kurulmuştu. Zengin konaklarında pişen aşurelerde, aşureler kıymetli kaselere boşaltılır; aşure getiren kişilere ise bahşiş verilirdi.

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