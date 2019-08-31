Osmanlı Sarayı’nda hicri yılbaşı nasıl karşılanırdı?
Osmanlı Sarayı’nda hicri yılbaşı nasıl karşılanırdı?
İslamiyet tarihi için milat kabul edilen Hicret, Müslümanlar için yepyeni bir sayfa açtı. Peygamber Efendimiz 1442 yıl önce bugün, Mekke'den Medine'ye hicret etmiş; 16 yıl sonra dönemin halifesi Hz. Ömer tarafından Hicret, takvimin başlangıcı olarak kabul edilmişti. Muharrem ayının birinci günü olan hicri yılbaşı, Osmanlı saraylarında özel bir ihtimamla kutlanır; devlet adamları, ulema ve gayrimüslim cemaatlerin liderleri saraya gelerek tebrikte bulunurlardı.
Giriş Tarihi: 31.08.2019
14:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
09:14
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