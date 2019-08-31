Osmanlı Sarayı’nda hicri yılbaşı nasıl karşılanırdı?

Bu sorunlar ışığında, İslam dünyasının ortak bir takvime ihtiyaç duymasından hareketle Hz. Ömer, halife iken bir meclis topladı. İslam devleti, Hicret ile kurulduğu için; Hicret yeni takvimin başlangıcı sayıldı. Böylece Muharrem ayının ilk günü, hicrî yılbaşı olarak kabul edildi.

Yılın ilk ayı sayılan Muharrem ayı, haram aylardan sayılırdı ve Araplar Muharrem ile birlikte Receb, Zilkade ve Zilhicce aylarına "eşhur-i hurum" adını verir; bu aylarda savaştan ve her türlü şiddetten uzak dururlardı.