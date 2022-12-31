Osmanlı askerlerinin acı hatırası: Nargin
Sarıkamış Harekatı'nın başarısız olmasının ardından Rus esareti altına giren binlerce Osmanlı askeri, ölümün kol gezdiği Nargin Adası'na nakledildi. Henüz yolda başlayan işkence ve kötü koşullar esaret günlerinde katlanarak arttı. Kurak, susuz ve yılanlarla dolu Nargin, Osmanlı askerlerine mezar oldu. Esaret günleri boyunca zor ve sağlıksız koşullarda hayatta kalmaya çalışan askerlerin bir kısmı adadan kaçmayı başarsa da çoğu şehadete erdi.
Giriş Tarihi: 31.12.2022
11:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
12:29
Emsalsiz bir savaş
◾ I. Dünya Savaşı, daha önceki emsallerine benzemeyen,
yıkıcı ve devletler kurucu bir harptir. Milyonlarca asker ve sivilin hayatını kaybettiği savaş sonrasında dünya siyasi haritası yeniden şekillenmiştir.
◾ Savaş sonunda
Alman, Avusturya - Macaristan, Rus ve Osmanlı İmparatorlukları tarihe karışırken yirminci yüzyılın cumhuriyetler dönemi olacağı aşikar olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı'nda rakamlarla Osmanlı ordusu
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Savaş boyunca, büyük fedakarlıklar yaparak pek çok cephede çarpışan Osmanlılar, hem parlak zaferler hem de büyük mağlubiyetler yaşadılar.
◾ Bunlardan en mühimi
Sarıkamış Harekatı idi. Binlerce askerin şehit olduğu harekat sonunda binlerce asker de Rus saflarına esir düşerek karanlık bir yolculuğa çıktılar. Bu askerlerin ciddi bir kısmı Nargin olarak bilinen adaya götürüldü.
Yılan Adası
◾ Nargin'e
I. Dünya Savaşı esnasında, tutulan esirlerin bulunduğu şartlardan dolayı, Azerbaycanlı Türkler tarafından "Arsa-i Kerbela", "Makber" gibi çeşitli isimler verildiği gibi yılanlarla ünlü olduğu için de "Yılan Adası" denildi.
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Hazar Denizi'nde, Bakü'ye deniz yoluyla 45 dakikalık mesafede bulunan 3,5 kilometre kare büyüklüğe sahip olan bir ada olan Nargin'i, Ruslar, Sarıkamış Harekâtı'ndan sonra savaş esirlerinin tutulduğu bir kamp haline getirmişlerdi.
Tarihin en soğuk günü: Sarıkamış
Nargin'de ne oldu?
◾ Nargin adasındaki Türk askerlerin ciddi bir kısmı
susuzluk, açlık ve yılan zehirlemesinden hayatını kaybetmiş, bir kısmı da Rus askerlerince kurşuna dizilmiştir.
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Ada, bundan sonraki süreçte de askeri amaçlarla kullanılmış ve buraya hava savunma birlikleri yerleştirilmişti. Sovyetlerin dağılmasıyla ise ada boşaltırak terk edilmiştir.
Günümüzde Nargin
◾ Günümüzde
Azerbaycan Savunma Bakanlığı kontrolündeki Nargin, sadece tarihi deniz feneri işlevini sürdürürken sivillerin adaya girişine izin verilmemektedir.
Bükreş'te dalgalanan Osmanlı sancağı