Osmanlı askerlerinin acı hatırası: Nargin

Yılan Adası

◾ Nargin'e I. Dünya Savaşı esnasında, tutulan esirlerin bulunduğu şartlardan dolayı, Azerbaycanlı Türkler tarafından "Arsa-i Kerbela", "Makber" gibi çeşitli isimler verildiği gibi yılanlarla ünlü olduğu için de "Yılan Adası" denildi.

◾ Hazar Denizi'nde, Bakü'ye deniz yoluyla 45 dakikalık mesafede bulunan 3,5 kilometre kare büyüklüğe sahip olan bir ada olan Nargin'i, Ruslar, Sarıkamış Harekâtı'ndan sonra savaş esirlerinin tutulduğu bir kamp haline getirmişlerdi.

Tarihin en soğuk günü: Sarıkamış