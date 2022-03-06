Osman Yüksel'e göre bir nesil nasıl mahvoldu?
Serdengeçti dergisi ile adeta Anadolu insanının sesi olan Osman Yüksel Serdengeçti, yirminci yüzyıl siyasi ve edebi tarihimizde öne çıkan bir şair, yazar ve aksiyon adamıdır. Kurduğu dergi ile genç kuşakta bir bilinç oluşturmaya çalışan Serdengeçti, ömrü boyunca doğru bildiğini söyleyen, fikrin haysiyetini koruma gayreti içinde olmuş, simge bir isimdir.
Giriş Tarihi: 06.03.2022
16:34
Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
17:22
Osman Yüksel Serdengeçti kimdir?
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1917 - 1983 yılları arasında yaşayan düşünce adamı Osman Yüksel Serdengeçti, Aksekilidir. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin yeğeni olan yazar, cumhuriyet dönemi edebiyatı ve aksiyon hayatında önemli bir simgedir. Çıkardığı " Serdengeçti" dergisi ile genç nesillere İslamcılığı aşılamaya gayret eden Serdengeçti, aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek'in yakın ahbabıdır. Aile ve çevresi itibariyle İslamla arasında sıkı sıkıya bir bağ kuran yazar; Mevlana, Mehmet Akif ve Yunus Emre ile ciddi bir gönül bağı kurar. Fikri altyapısını bu üç isme dayandıran Serdengeçti, Müslümanların gerçekleştirdiği icraatları daima maddi ve manevi olarak desteklediği için genç kuşakların " Osman ağabeyi" olarak anılır.
Ahmet Hamdi Akseki kimdir?
1887 - 1951 yılları arasında yaşayan 3. Diyanet İşleri Başkanı. Arapça ve Farsça'nın yanında İngilizce de bilen Akseki, İslami ilimlerin yanında felsefeye de ilgi duyan bir alimdir.
Serden geçti, davasından vazgeçmedi: Osman Yüksel Serdengeçti
Osman Yüksel Serdengeçti'nin davası
◾ Doğru bildiği yoldan asla sapmayan bir mizaca sahip olan Osman Yüksel bu sebepten dolayı
dokuz kez hapse girer. 1965 - 1969 yılları arasında mebusluk yapan yazar, eleştirileri sebebiyle Adalet Partisi'nden ihrac edilir. Tüm dünya Müslümanlarının sıkıntılarını kendi sıkıntısı olarak gören yazar; vatan, İslam, ahlak temaları etrafında kendisine bir nesir ve şiir dili kurar. Yazdıkları sebebiyle uzun süre göz hapsine alınan yazar, yazılarında bu husustan dolayı ince bir mizah dili kullanır.
(x) 🔍 Bilgi Notu: Osman Yüksel çıkardığı " Serdengeçti" dergisinde "Serdengeçti" mahlası ile yazılar yayınlar. Daha sonra bu mahlası kendisi için soyadı olarak alır.
Osman Yüksel Serdengeçti'nin kitapları
◾ Nesir alanında daha kuvvetli olmakla beraber şiir de yazan Osman Yüksel, kavi bir kaleme ve hürmetkar bir usluba sahip bir yazardır. Müslümanların bilinçlerini diri tutmak için pek çok eser yazan yazar, Ayasofya meselesine bilhassa ihtimam gösterir.
📕 Akdeniz Hilalindir
📗 Radyo Konuşmaları
📖 Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı
📕 Ayasofya Davası
📙 Mabedsiz Şehir
📘 Gülünç Hakikatler
📚 Bir Nesli Nasıl Mahvettiler
📓 Bu Millet Neden Ağlar
📒 Mevlana ve Mehmet Akif
📔 Kara Kitap
Necip Fazıl'ın bilinmeyen 15 yönü
Osman Yüksel'e göre bir nesil nasıl mahvoldu
◾ Cumhuriyet dönemi ile değişen
eğitim, ahlaki meseleler ve anlayış biçimi pek çok mütefekkir tarafından eleştirildi. Rejime yönelik en ciddi eleştirileri getiren düşünce ve fikir insanlarından biri de Osman Yüksel'dir. Serdengeçti'nin eleştirileri eğitim ve gelenek üzerinden şekillenir. Serdengeçti "Bir Nesli Nasıl Mahvettiler" isimli eseri ile mazisinden koparılan, farklı bir kültürle yetişen nesiller üzerine önemli tespitler yapar. Sizler için Osman Yüksel Serdengeçti'nin "Bir Nesli Nasıl Mahvettiler" başlıklı eserinden düşünmeye sevk eden alıntılar derledik.
Osmanlı arşivinden fotoğraflarla eğitim