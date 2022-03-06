Osman Yüksel'e göre bir nesil nasıl mahvoldu?

◾ 1917 - 1983 yılları arasında yaşayan düşünce adamı Osman Yüksel Serdengeçti, Aksekilidir. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin yeğeni olan yazar, cumhuriyet dönemi edebiyatı ve aksiyon hayatında önemli bir simgedir. Çıkardığı "Serdengeçti" dergisi ile genç nesillere İslamcılığı aşılamaya gayret eden Serdengeçti, aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek'in yakın ahbabıdır. Aile ve çevresi itibariyle İslamla arasında sıkı sıkıya bir bağ kuran yazar; Mevlana, Mehmet Akif ve Yunus Emre ile ciddi bir gönül bağı kurar. Fikri altyapısını bu üç isme dayandıran Serdengeçti, Müslümanların gerçekleştirdiği icraatları daima maddi ve manevi olarak desteklediği için genç kuşakların "Osman ağabeyi" olarak anılır.

Ahmet Hamdi Akseki kimdir?

1887 - 1951 yılları arasında yaşayan 3. Diyanet İşleri Başkanı. Arapça ve Farsça'nın yanında İngilizce de bilen Akseki, İslami ilimlerin yanında felsefeye de ilgi duyan bir alimdir.

Serden geçti, davasından vazgeçmedi: Osman Yüksel Serdengeçti