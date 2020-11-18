Müslüman alimlerin ilaç yapımı ile ilgili çalışmaları
Müslüman alimlerin ilaç yapımı ile ilgili çalışmaları
Covid 19 salgınının başlamasından bu yana en çok tartışılan konulardan biri de koronavirüsü tedavi edecek ilaç ve aşının bulunup bulunamadığı. Dünya üzerinde bu alanda çalışmalar devam ediyor, pek çok bilimsel araştırma yapılıyor. Peki tarihte ilaç yapımının İslam uygarlığında Müslüman alimler tarafından gerçekleştirildiğini biliyor musunuz? İlk eczane, 9. yüzyılda Bağdat'ta kurulmuş; bu ilaçların ağırlık, saflık ve bozulup bozulmadığına dair denetim için "muhtesib" adı verilen memurlar görevlendirilmişti. Müslüman alimler, eczacılığı her geçen gün biraz daha geliştirmişler ve pek çok yazılı eseri literatüre kazandırmışlardı.
Giriş Tarihi: 18.11.2020
18:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
18:21