Musa Carullah ve Rusya'daki Müslümanlar
Rusların diğer milletleri asimile ederek "Ruslaştırma" politikaları 18. ve 19. yüzyılda büyük kıyımlara sebep oldu. Volga Havzası'ndaki Müslümanlar, Rus hükümetinin uyguladığı ağır asimilasyon politikalarına direnmeye çalıştılar. Lakin bölgede İslam'ın savunacak kimse kalmamış, hepsi bir şekilde öldürülerek ortadan kaldırılmıştı. İşte, böyle bir dönemde Mercani ve Gaspıralının izinden giden Musa Carullah Bigiyef, canını ortaya koyarak davasına sahip çıkacaktı...
Giriş Tarihi: 02.09.2023
16:17
Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
16:53
TATARİSTAN'DA MÜSLÜMAN TÜRKLER
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Türk-İslam diyarlarından biri olan Tataristan bölgesi, 16. yüzyılda Rus işgaline uğrar. Bu işgal süreci bölgede yaşayan Müslüman halkın yaşamını olumsuz manada etkiler.
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19. yüzyıla gelindiğinde ise Müslüman - Türk halk, ciddi bir Ruslaştırma politikasına maruz kalır. Bu konuda oldukça titiz faaliyet gösteren Rus hükümetine 1905 yılında, Şehabettin Mercani, Abdülkayyum Nasırî gibi Müslüman Türk aydınları "dur" diyeceklerdir.
Abdülkayyum Nasırî kimdir?
Abdülkayyum Nasırî, 15 Şubat 1825'te Kazan civarındaki Yukarı Şırdan köyünde doğdu. Asıl adı Abdülkayyûm'dur. Dedeleri ve babası bölgenin tanınmış âlimlerindendir.
Tatarların bilgesi: Şehabettin Mercani
RUSLAŞTIRMA FAALİYETİ
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Ruslar ele geçirdiği topraklarda, bölgedeki insanları kendi kurallarına göre şekillendirmek ister. Bu da dünyadaki devletler ve bilhassa Türkistan halkı tarafından "Ruslaştırma Politikası" olarak bilinir. Özellikle Rus dilini bu minvalde de kiril alfabesini en güçlü silahları olarak görür ve görmeye de devam ederler.
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Sovyetler Rusya, Türkistan'daki Türkleri birbirinden ayırmak için Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi farklı isimler verir. Buradaki amaç "sen Türk değil, Kazaksın, Özbeksin, Türkmensin, Kırgızsın, Tatarsın!" diyebilmektir. Hükümetin bir sonraki aşaması; bölgeye Rus nüfusu yerleştirmek olur.
Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?
RUSYA'DAKİ MÜSLÜMANLARIN MERKEZİ: VOLGA HAVZASI
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Rusya'da Müslüman çoğunluğun olduğu iki ana bölge mevcuttur. Bunlardan ilki kuzey Kafkasya topraklarını kapsamaktadır. İkinci olarak ise Volga Havzası'ndaki Müslümanlar yer alır.
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Volga Havzası'nda yaşayan Müslümanların üzerlerine kurulan fiziksel ve bedeni baskıdan kurtulmak adına ilk adım, bulundukları yerlerde kongreler düzenlemek olur. Bu kongreler uzun yıllar devam eder.
Volga Havzası nerede?
Volga ya da İdil Avrupa'nın en uzun ırmağı kabul edilmektedir. Rusça Volga adı Fince kökenli " valkea" sözcüğünden gelir. " Valkea" beyaz demektir. Anlamı ise ak sular veya beyaz nehir demektir. Moskova ile Sankt-Peterburg arasındaki Valday Tepeleri'nden doğar.
Rusya'da İslam'ın ilk meşalesi
BASKILARIN ULAŞTIĞI NOKTA
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Rusya'daki Ruslaştırma faaliyetinin yanı sıra bu coğrafyada yaşayan halka yönelik Ortodokslaştırma faaliyetinin de yapıldığını söylebiliriz. Baskılar sadece Müslüman halkı değil aynı zamanda Hristiyan halkında canını yakmış durumdadır.
◾ Tam böyle bir devirde,
Volga Müslümanlarını heyecanlandıran bir hareketlilik meydana gelir. Bu hareketlilik " Ceditçiler" olarak anılacak Türk aydınlarının varlığıdır. Bölgede yaşanan asilasyon politikaları düzenlenen kongrelerde bir sonuca ulaşmaz.
Özbekistan'ın hürriyet meşaleleri
MÜSLÜMAN CEDİTÇİLER
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Kırım Türkü olan İsmail Gaspıralı'nın öncülük ettiği Ceditçilik hareketi, Rusya'da yaşayan Müslüman halkı heyecanlandıran bir gelişmedir. Bölgede Türklerin faaliyetlerinin son derece kısıtlandığını biliyoruz. Gaspıralı Rusya'daki Türk-İslam düşüncesini canlandırır ve böylece buradaki insanlar için bir umut ışığı olur.
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İsmail Gaspıralı, eğitim ve kültür alanında yapılan reformların öncülüğünü üstlenir. Rus hükümetinin baskılarına rağmen Türk dünyasında birlik düşüncesiyle halkı bilinçlendirmeyi başarır. sloganıyla Rusya'da "Dilde, fikirde ve işte birlik" Cedit okulları açar. Geliştirmiş olduğu fonetik metodu ile okuma yazma süresini 40 güne indirir.
İsmail Gaspıralı kimdir?
İsmail Gaspıralı, Kırım Tatarı fikir adamı, eğitimci ve yazar-yayıncıdır. Gaspıralı, Rus İmparatorluğu'nda Türk-İslam toplumlarının eğitim, kültür reformu ve modernleşmeye ihtiyacını betimleyen bir aydındır. Soyadı, Kırım'daki Gaspra şehrinden gelmektedir.
Türklerin tarihi başkenti Ötüken