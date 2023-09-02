Musa Carullah ve Rusya'daki Müslümanlar

RUSLAŞTIRMA FAALİYETİ

◾ Ruslar ele geçirdiği topraklarda, bölgedeki insanları kendi kurallarına göre şekillendirmek ister. Bu da dünyadaki devletler ve bilhassa Türkistan halkı tarafından "Ruslaştırma Politikası" olarak bilinir. Özellikle Rus dilini bu minvalde de kiril alfabesini en güçlü silahları olarak görür ve görmeye de devam ederler.

◾ Sovyetler Rusya, Türkistan'daki Türkleri birbirinden ayırmak için Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi farklı isimler verir. Buradaki amaç "sen Türk değil, Kazaksın, Özbeksin, Türkmensin, Kırgızsın, Tatarsın!" diyebilmektir. Hükümetin bir sonraki aşaması; bölgeye Rus nüfusu yerleştirmek olur.