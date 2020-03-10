Mimar Sinan'ın İstanbul'da armağan ettiği külliyeler
Mimar Sinan, dünyanın en büyük mimarı olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Osmanlıya özgü bir mimari kimlik oluşturan Mimar Sinan, geleneği yenilikçi ve yapıya uygun çözümler üreterek yaşattı. İstanbul'a çok sayıda eser bırakan Mimar Sinan, inşa ettiği külliyelerle de şehrin yapısını şekillendirmiş, sosyal yaşamın bu külliyeler etrafında gelişmesini sağlamıştı. Çağının çok ötesinde eserlere imza atan Mimar Sinan'ın İstanbul'a armağan ettiği külliyeleri derledik.
Giriş Tarihi: 10.03.2020
15:35
Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
10:38
Üsküdar Toptaşı'nda, Valide-i Atik Mahallesi'nde yer alan külliye II. Selim'in eşi, III. Murad'ın annesi Nurbanu Valide Sultan tarafından Sinan'a yaptırılmıştır.
🔸 Devrinin şaheserlerinden olan
biridir. yapılar topluluğu İstanbul'un en büyük külliyelerinden
🔸 İmparatorluğun anayolu üzerinde
yolcuların ve hacıların ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir menzil külliyesidir. doğuya gidip gelen tüccarların,
Yapıldığı dönemde Üsküdar sınırları dışında kalan külliye kervanların toplanma noktasıdır.
🔸 Sinan'ın anıtsal bir kompleks olarak tasarladığı
kademeli olarak inşa edilmiştir. külliye, çok yapılı, çok işlevlidir ve çevreye hakim bir yamaç üzerine
🔸 1570-1579 yılları arasında tamamlanan yapılar topluluğu
oluşur. cami, medrese, tekke, sıbyan mektebi, darülhadis, darülkurra, imaret, aşhane, tabhane, kervansaray, darüşşifa ve hamamdan
HASEKİ HÜRREM SULTAN KÜLLİYESİ
Fatih Haseki'de, Avratpazarı'nda yer alan külliye Haseki Hürrem Sultan tarafından Sinan'a yaptırılmıştır.
🔸 1538-1551 yılları arasında
önce tek kubbeli küçük bir cami ile başlanmış, bir yıl sonra klasik bir medrese ve sıbyan mektebi eklenerek büyütülmüştür. inşa edilen yapılar topluluğunun inşasına
🔸 Sinan, Şehzade Külliyesi'ni tamamlamadan ve
bir aşhane ve darüşşifa inşa ederek külliye yapılarını tamamlamıştır. Süleymaniye Külliyesine başlamadan hemen önce
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15 maddede Mimar Sinan
Bu külliyenin Avratpazarı'nda yapılması Sultan Süleyman'ın eşine gösterdiği bir inceliktir.
🔸 Bölgeye verilen
haftada bir gün kurulan eski bir semt pazarından gelmektedir. Avratpazarı adı o dönemde satıcıları ve alıcıları çoğunlukla kadınlardan oluşan,
🔸 Kadınların uğrak yeri olan bu hareketli bölgeye
isabetli bir seçimdir. Hürrem Sultan'ın bu cömertliği ve hayır yapıları onun kamuoyundaki saygınlığını arttırmıştır. Haseki Külliyesi'nin yapılması ve onlara hizmet vermesi
KARA AHMED PAŞA KÜLLİYESİ
Fatih Topkapı'da, Fatma Sultan Mahallesi'nde yer alan külliye Sultan Süleyman'ın sadrazamı Kara Ahmed Paşa tarafından Sinan'a sipariş edilmiş, inşaatın başlangıcına tanıklık etmeye ömrü yetmemiştir.
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selefi Rüstem Paşa'nın görevden azli üzerine bu makama getirilmiş, yaklaşık iki yıl sonra idam edilerek makamı yine Rüstem Paşa'ya bırakmıştır. 1553-1555 yıllarında veziriazamlık yapan Kara Ahmed Paşa,